Tora Vasilescu, mărturisiri tulburătoare despre avortul făcut în comunism: „M-a făcut pe viu! Fredonam ca să nu mă audă nimeni”

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Tora Vasilescu (75 de ani) rămâne una dintre cele mai iubite figuri ale scenei românești, însă în spatele luminii reflectoarelor și al rolurilor memorabile se ascunde o viață marcată de alegeri dificile și momente de cumpănă.

Mărturisirile făcute de îndrăgita actriță oferă o imagine dureros de sinceră asupra provocărilor pe care le-a întâmpinat de-a lungul deceniilor, de la trauma anilor din comunism și până la deciziile care i-au redefinit parcursul sentimental.

O traumă ascunsă din perioada comunismului

Unul dintre cele mai zguduitoare episoade din tinerețea sa s-a petrecut în primul an de facultate la IATC, într-o Românie sufocată de restricțiile severe ale regimului comunist. În fața unei sarcini neplanificate și fără perspectiva de a primi ajutor medical legal, tânăra Tora Vasilescu s-a văzut nevoită să apeleze la o intervenție clandestină extrem de periculoasă. Refuzată inițial de un medic din teama consecințelor, actrița a fost salvată în cele din urmă de o moașă care a acceptat să facă procedura în condiții improvizate.

Experiența a marcat-o definitiv pe îndrăgita artistă, care a rememorat calvarul prin care a trecut fără anestezie adecvată. „Eu am zis că dacă plâng o să mă ajute, dar m-a refuzat. I s-a făcut milă moașei de mine care a scos trusa din spital și m-a făcut la ea acasă, dar pe viu. Asta se întâmpla noaptea și eu fredonam, ca să nu mă audă nimeni, o melodie care era melodia mea și a fostului meu iubit. A doua zi, la 5, în tren și cu hemoragie m-am gândit că l-am avut pe Dumnezeu lângă mine” – a mărturisit marea actriță acum câțiva ani, pentru Acasă TV, citată de viva.ro.

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Dragostea în vremurile greele și căsnicia cu Mircea Daneliuc

Parcursul amoros al actriței a continuat să fie la fel de intens și în anii ce au urmat, fiind strâns împletit cu cariera sa artistică. Întâlnirea cu regizorul Mircea Daneliuc pe platourile de filmare ale peliculei „Cursa” a marcat debutul unei povești de dragoste importante, concretizată printr-o căsnicie care a durat un deceniu. În ciuda trecerii timpului și a dificultăților epocii, Tora Vasilescu păstrează amintiri calde legate de sprijinul și atenția primite de la partenerul ei.

Mici detalii de grijă au rămas întipărite în memoria sa ca dovezi de afectiune autentică: „Din zece ani de căsnicie, eu îmi aduc aminte amănuntul ăsta superb: odată am ajuns la două noaptea de la filmări, am intrat pîs-pîs în camera de hotel pe care noi o împărțeam pe timpul filmărilor, la Aro, în Brașov, el dormea și pe masă am văzut că-mi lăsase un sandviș, ca să mănânc. Nici acum nu uit asemenea gest, în vremea cînd era foamete mare, restaurantele n-aveau mâncare sau oricum erau închise la ora aceea, el se gîndise să am ceva de mâncat cînd mă întorc”.

Sacrificiul pentru scenă și marea dragoste la 43 de ani

Alegerile de viață nu au fost întotdeauna ușoare pentru actriță, iar dedicarea față de meserie a cerut adesea sacrificii mari. Înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, artista a trăit o poveste de dragoste intensă cu un ofițer american care i-a propus să se mutați peste ocean, oferindu-i perspectiva unei noi vieți legate de teatrul pe care tatăl lui îl deținea pe Broadway. Tora Vasilescu a ales însă să rămână loială publicului român și carierei construite cu trudă acasă.

Tora Vasilescu a privit ulterior cu seninătate alegerile făcute în acea perioadă: „Am iubit un ofițer american, care m-a cerut de nevastă. Tatăl lui avea un teatru pe Broadway. Am ales totuși să rămân la meseria mea. Nu regret că nu am copii”.

Liniștea și stabilitatea pe plan personal au venit însă mai târziu, la vârsta de 43 de ani, când s-a căsătorit cu un cetățean francez de origine croată. Relația lor, începută mai întâi ca o colaborare profesională în zona modei, s-a transformat treptat într-un mariaj solid și echilibrat, bazat pe respect și grijă reciprocă.

Mărturisirile sale arată clar respectul și admirația pe care le poartă partenerului de viață: „L-am cunoascut la 39 de ani și ne-am căsătorit cînd eu aveam 43. Se spune că greu se mai mărită femeia la 43. După primele secunde de discuție cu el, atunci cînd l-am întîlnit, mi-am spus: ‘Domnul asta ar fi foarte bun pentru mine!’ Și m-am străduit să-l cuceresc, când venea în țară, de exemplu, mă trezeam câteodată noaptea ca să gătesc, să nu văd efortul meu. Mi-a plăcut din prima, eu eram după divorț, aveam și vârsta cînd voiam un mariaj serios, nu o aiureală. Are sîngele slav și curtoazia franceză”.

Foto – arhivă

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