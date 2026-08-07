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Connect-R, dezvăluiri despre relația cu Misha la ani buni de la separare: „Nu se negociază nimic!” Cum au păstrat echilibrul în viața Mayei după divorț

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.  Actualizat 07.08.2026, 18:04
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Connect-R a făcut mărturisiri emoționante despre modul în care el și fosta lui soție, Misha, aleg să își crească fiica după divorț. Deși au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi artiști au reușit să mențină o relație bazată pe respect profund și colaborare strânsă când vine vorba despre educația Mayei.

Cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa Mishei și subliniază că ambii părinți pun pe primul loc echilibrul și bunăstarea copilului lor. Eforturile lor comune au dat roade, iar Maya se bucură de un mediu armonios în care disciplina școlară se îmbină perfect cu pasiunea pentru artă.

Educația Mayei nu se negociază: implicare totală din partea ambilor părinți

Connect-R a vorbit deschis despre sprijinul pe care îl oferă reciproc în rolul de părinți și despre aprecierea pe care i-o poartă fostei sale parteneri de viață. Artistul susține că nu există compromisuri atunci când vine vorba despre dezvoltarea fiicei lor.

 

„Da, Misha este un om extraordinar, e o mamă extraordinară, o femeie extraordinară. Mă bucur că e mama Mayei, pentru că nu putea să aibă o mamă mai bună, iar în ceea ce privește educația Mayei, nu se negociază nimic. Suntem amândoi super implicați” – a declarat Connect-R, pentru viva.ro.

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Copilul celor doi calcă deja pe urmele părinților săi din punct de vedere artistic, fiind elevă la Colegiul Național „George Enescu”, unde studiază pianul clasic și chitara.

„Încercăm să-i creăm un echilibru între educație și joacă și, ce să zic?, ca orice părinte, spun că am un copil absolut minunat.”

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Sfaturile artistului pentru viitorul fiicei sale

Crescută într-o familie de muzicieni, Maya este atrasă de o carieră pe scenă, însă Connect-R refuză să exercite vreo presiune asupra opțiunilor ei profesionale. În opinia sa, muzica reprezintă un mijloc valos de exprimare emoțională, dar nu singurul drum spre împlinire.

„Da, am stat de vorbă cu Maya. Îi place foarte mult muzica, vrea să urmeze o carieră muzicală, dar copiii se mai schimbă. Pe mine nu mă interesează decât să cunoască muzica, pentru că este un mod de a-ți exprima sentimentele și o va ajuta, indiferent dacă va urma o carieră muzicală sau nu.”

În final, cântărețul a sintetizat filozofia după care își ghidează fiica în alegerile pe care urmează să le facă în viață.

„În rest, i-am spus că meseria cea mai de preț pe care ar trebui s-o urmeze orice om este fericirea. Dacă ea va fi fericită cu orice altă meserie, eu sunt și mai fericit.”

Foto – Facebook

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