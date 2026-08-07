Ruby și-a terminat de renovat casa, după mai bine de un an de lucrări. Cum arată acum locuința artistei

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Ruby a reușit să își termine de renovat casa, pe care a transformat-o într-un loc de vis. După aproape un an și jumătate de lucrări, artista și-a văzut visul cu ochii. Însă drumul nu a fost ușor, aceasta mărturisind că a pierdut foarte mulți bani în acest proces.
Ruby a trecut printr-o adevărată provocare în ultimii ani, încercând să-și transforme visul în realitate: o casă perfectă, construită după dorințele ei. Însă, după un an și jumătate de renovări, artista nu doar că și-a pierdut răbdarea, dar a rămas și fără o parte din economii.
Pe lângă timpul pierdut, artista a avut și de suferit din punct de vedere financiar. A angajat echipe de muncitori care nu doar că nu și-au respectat promisiunile, dar au lăsat-o și cu buzunarele mai goale.
Întrebată dacă a reușit să-și recupereze banii pierduți, răspunsul ei a fost tranșant: „Eiii, ce să-mi recuperez? Nu mi-am recuperat nimic. Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus și aia e. Facem alții, muncim”.