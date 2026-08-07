Ruby și-a terminat de renovat casa, după mai bine de un an de lucrări. Cum arată acum locuința artistei

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Ruby a reușit să își termine de renovat casa, pe care a transformat-o într-un loc de vis. După aproape un an și jumătate de lucrări, artista și-a văzut visul cu ochii. Însă drumul nu a fost ușor, aceasta mărturisind că a pierdut foarte mulți bani în acest proces.

Ruby și-a renovat casa

Ruby a trecut printr-o adevărată provocare în ultimii ani, încercând să-și transforme visul în realitate: o casă perfectă, construită după dorințele ei. Însă, după un an și jumătate de renovări, artista nu doar că și-a pierdut răbdarea, dar a rămas și fără o parte din economii.

Renovarea casei, începută cu entuziasm în 2024, s-a transformat rapid într-un maraton obositor.

„Păi mi s-a luat… un an jumătate de renovare, cine renovează atât? Nimeni! Eu… oamenii care nu se pricep și n-au minte”, a declarat Ruby pentru Wowbiz.

Vedeta mărturisește că nu și-a imaginat vreodată că procesul va dura atât de mult sau că va consuma atâtea resurse, de la timp la bani.

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Artista a pierdut mulți bani

Pe lângă timpul pierdut, artista a avut și de suferit din punct de vedere financiar. A angajat echipe de muncitori care nu doar că nu și-au respectat promisiunile, dar au lăsat-o și cu buzunarele mai goale.

Întrebată dacă a reușit să-și recupereze banii pierduți, răspunsul ei a fost tranșant: „Eiii, ce să-mi recuperez? Nu mi-am recuperat nimic. Am luat țeapă după țeapă, banii s-au dus și aia e. Facem alții, muncim”.

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Cu toate acestea, Ruby a ales să nu rămână ancorată în dezamăgiri. Experiența a fost una dureroasă, dar și plină de învățături.

„O grămadă de bani și timp irosit”, a spus cântăreața, dar cu toate acestea, a reușit să finalizeze lucrările și să se mute în noul său cămin.

Deși mai are câteva detalii de finisat, Ruby este recunoscătoare pentru faptul că, în sfârșit, are un loc pe care să-l numească „acasă”.

„Mai am detalii mici, pot să stau și fără ele. Să treacă vara, să mă mai bronzez, să mă mai bucur și eu de locuința mea”, a spus artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu casa lui Ruby

Sursă foto: Instagram

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