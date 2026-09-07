Sorin Bontea, dezvăluiri despre noul sezon MasterChef, care începe azi la Pro TV! De la ce au pornit tensiunile: “Din prima am început”. Cu o zi înainte, Chefii și concurenții și-au dat întâlnire cu publicul / Exclusiv

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Mai sunt doar câteva ore până când MasterChef România revine la PRO TV și pe VOYO cu un nou sezon plin de provocări, farfurii spectaculoase, emoții și mult mai multe confruntări. Încă din primul episod, telespectactorii vor putea vedea tensiunile de la filmări, după cum ne-a dezvăluit chef Sorin Bontea.

Noul sezon MasterChef, cu numărul 11, începe astăzi la Pro Tv și pe Voyo, de la 20.30. Cu doar o zi înainte de difuzarea primului episod, cei trei Chefi – Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, împreună cu Gina Pistol și câțiva concurenți și-au dat întâlnire cu fanii, în parcarea unui mall din nordul Capitalei. Acolo s-au gătit preparate și fanii au avut ocazia să deguste din ele, să stea la masă, să socializeze cu Chefii, să facă poze, dar și să “fure” secrete de gătit de la concurenți.

Noul sezon MasterChef începe azi, la Pro TV, de la 20.30: „E bătaia mare. E sezonul 1 și 1, adică chiar avem concurenți 1 și 1”

Atmosfera a fost incendiară, asta pentru că s-au adunat zeci de fani ai emisiunii să-i vadă pe Chefi și să facă poze cu ei.

Chef Sorin Bontea ne-a dezvăluit că noul sezon nu trebuie ratat pentru că anul acesta, concurenții sunt 1 și 1, iar bătălia este aprigă.

Începe un nou sezon MasterChef. De ce să nu-l ratăm?

Sorin Bontea: Este un sezon bun, avem concurenții care gătesc foarte bine. Până acum, nu știu, dar parcă cei mai buni la gătit, și foarte dornici să câștige Masterchef. E bătaia mare. E sezonul 1 și 1, adică chiar avem concurenți 1 și 1. Chefii? Nu mai zic, top! Că nah! (râde – n.r.). În plus, avem de toate, avem foarte multe ieșiri afară. Ne-am plimbat, am stat în cald, în ploaie, am gătit pe echipe, am gătit mișto, am mai și câștigat, am mai și pierdut, știi cum e, am mai dat, am mai și luat.

Avem concurenți aprigi, care toți vor să câștige, toți vor să demonstreze că e mai bun unul decât celălalt. Avem sezon senzație, foarte bun!

Tensiune la concurenți a fost, dar la Chefi?

Sorin Bontea: De unde atâta tensiune la chefi? Să vedeți primul episod!

Vă certați din primul episod?

Sorin Bontea: Da, din prima am început (râde – n.r.).

Cine cu cine?

Sorin Bontea: Nu știu, eu nu mă bag. Nu mă bag, nu știu nimic, n-am văzut, n-am auzit.

„Ce-i corect trebuie să fie corect pentru toată lumea. Eu sunt ofticos”

Așadar, tu te-ai certat. Dar cu cine?

Sorin Bontea: Nu contează, trebuie să vă uitați (râde – n.r.). Cu toată lumea.

Te-ai ofticat sau de ce?

Sorin Bontea: Nu m-am ofticat, dar trebuie să fie corect. Ce-i corect trebuie să fie corect pentru toată lumea.

Dar, în general, ești ofticos?

Sorin Bontea: Eu sunt ofticos.

Tu ești cel mai ofticos?

Sorin Bontea: Da, nu ofticos neapărat, dar… Ba da, poate, nu știu.

Spune-mi, ce ciudățenii ați mai mâncat sezonul ăsta, preparate de concurenți? Cu ce v-au surprins? Anul trecut ați “supt” pietre cu sos.

Sorin Bontea: Nu, sezonul ăsta am scăpat de pietre. Sezonul acesta am avut mâncare bună, unele dintre preparate au senzație. Nici nu m-așteptam. Nu știu de unde le-au scos.

Niște combinații de gust foarte bune și foarte interesante pe care ar trebui să le ținem minte. S-a mai și greșit că e normal, emoțiile și stresul își spun cuvântul. Dar, una peste alta, un sezon de nota 11.

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Chef Sorin Bontea: „Nu prea am avut vacanță pentru că s-au întins filmările pe foarte mult timp și deplasările au luat ceva timp, și n-am apucat”

Vacanță ai avut sau nu prea? Ați filmat toată vara prin toate locurile din România.

Sorin Bontea: Nu prea am avut vacanță pentru că s-au întins filmările pe foarte mult timp și deplasările au luat ceva timp, și n-am apucat.

Am fost prin Veneția vreo trei zile, exact când a fost cea mai mare căldură. Deci eu n-am văzut atâta lume la un loc. Și cald, și multă lume. Cum e mai rău, măi! Nu se putea mai rău. Dar măcar am vizitat și eu palatul, am prins și concertul lui Andrea Bocelli în piața San Marco, acolo.

Bine, am stat pe undeva pe margini, se auzea, am vrut să-mi iau bilete, era o mie ceva de euro biletul pe site-urile alea de vânzare. M-am lăsat păgubaș, m-am dus și am mâncat ceva bun. Să știi că am mâncat bine în Veniția, am nimerit restaurant unde am mâncat foarte bine.

Familia n-a avut de obiectat că toată vara au fost doar 3 zile în vacanță?

Sorin Bontea: Doar nevastă-mea că restul… copiii pleacă singuri, ce treabă mai au cu mine, că ei sunt mari.

Și nevastă-mea ce să zică… Așteaptă o vacanță. Acum, să vedem, în septembrie. Și așa a fost prea cald.

Poate mergem la pescuit, să vedem.

Vacanță la pescuit pentru nevastă?

Sorin Bontea: Da, ei îi place să pescuiască. E pescăriță nevastă-mea.

Chef Florin Dumitrescu, despre noul sezon MasterChef: „O să vedeți panică pe ochii lor din prima. E senzațional”

Chef Florin Dumitrescu a fost luat și el cu asalt duminică, la întâlnirea cu fanii MasterChef. Admiratorii au dorit să afle multe curiozități de la el, dar și să facă poze.

“Am ieșit în oraș cu familia MasterChef să ne cunoaștem cu toți oamenii care urmează să se uite la noi începând de luni, 7 septembrie, de la 20.30, la Pro Tv și Voyo. E foarte drăguț, e ca o zi de deplasare MasterChef. La filmare, atunci când plecăm și gătim pe echipe în alte orașe, tot așa se întâmplă. Sunt oameni care stau în jurul nostru, după aceea intră la degustare, votează. Oamenii sunt curioși să ne întrebe cine sunt fetele și băieții cu șorțuri pe ei, noi le spunem că sunt ori foști concurenți, ori actuali concurenți. Ne-au mai povestit unii că s-au apucat de gătit datorită nouă, mai sunt unii care ne mai cer sfaturi, dar majoritatea vor să vină să facă poze”, a declarat Florin Dumitrescu, pentru UNICA.RO.

Desigur, am fost curioși să aflăm și dacă duminică, la întâlnirea cu fanii, au existat tensiuni între Chefi, așa că l-am întrebat pe Chef Dumitrescu.

“Nu, noi niciodată nu suntem prieteni. Cum spune domnul Scărlătescu: “Noi nu suntem prieteni”. N-am ieșit niciodată la o bere… Glumesc. Noi întotdeauna suntem prieteni, și suntem prieteni și aici, astăzi, la mall. E prietenoasă atmosfera”, mai spune Cheful.

„În general, domnul Bontea este mai ofticos”

Totuși, el recunoaște că la filmările noului sezon, Chef Bontea este cel care se enervează mai tare de obicei. “În general, domnul Bontea este mai ofticos. Eu nu mi-am instalat softul ăsta și nici nu am de gând să mi-l instalez pentru că nu am de gând să trăiesc așa în frustrări”, a adăugat Florin Dumitrescu.

De asemenea, el dezvăluie că primul episod ce se va difuza în această seară la Pro Tv și Voyo, de la 20.30, este de neratat. Chef Florin Dumitrescu îl va viziona acasă, cu familia.

“Dacă până acum eram obișnuiți ca prima zi de MasterChef să fie într-un anumit stil, cu ghiridon, cu o cunoaștere a concurenților, acum ce urmează să vedem… de data asta intrăm direct în pâine. Avem un prim episod, un bootcamp de 120 de oameni care gătesc în același timp o rețetă nepregătită de acasă. O să vedeți panică pe ochii lor din prima. E senzațional. A fost foarte grea ziua respectivă. Am filmat la Casa Poporului și am mâncat… cred că am gustat undeva la vreo 100 de farfurii. Deci două săptămâni am suferit, a fost îngrozitor (râde – n.r.).

Voi vedea primul episod acasă. Am zis că facem trei variante de popcorn. Unul de pui, unul de conopidă și popcorn de creveți. Ca să mâncăm (râde – n.r.)”, ne-a mai declarat acesta.

Gina Pistol va vedea primul episod din noul sezon MasterChef, acasă, cu familia

Gina Pistol a fost și ea prezentă la întâlnirea cu fanii MasterChef, duminică, și chiar a fost surprinsă să-i vadă pe Chefi și concurenți fără pic de tensiune.

“E o mare adunare. Ne-am întâlnit cu oamenii care ne apreciază, care ne iubesc, care ne simpatizează, care sunt curioși, dar și cu o parte din concurenții sezoanelor 10 și 11. Este o zi alături de prieteni, să zic așa. Au ocazia să guste preparate făcute de concurenți, au o tombolă, pot învăța sau pot “fura” despre cum se fac anumite preparate.

Chefii sunt prietenoși astăzi. Având în vedere că nu sunt probe sub presiune, că nu avem timer-ul, sunt mai relaxați. Astăzi sunt blânzi.

Nu am apucat să gust ceva, dar miroase foarte bine, au băgat ceva în cuptor. Abia aștept să gust. În general mănânc, dar o masă pe zi, ca să mă mențin. Că altfel… dacă scap în mâncare….”, a declarat Gina Pistol, pentru UNICA.RO.

„Ne luăm punga pe pufuleți, ne luăm ceva de băut și ne uităm la emisiune. Asta se întâmplă când avem Vocea României, Românii au Talent și MasterChef”

Și ea, la fel ca Florin Dumitrescu, va vedea primul episod din noul sezon MasterChef acasă, alături de Smiley și fiica lor.

“Acasă, pe canapea, ne luăm punga pe pufuleți, ne luăm ceva de băut și ne uităm la emisiune. Asta se întâmplă când avem Vocea României, Românii au Talent și MasterChef. Stăm pe canapea, ne uităm împreună la televizor, apoi mă retrag cu fiică-mea să o bag la somn, și apoi mă întorc și mă uit cu soțul meu.

Da, se uită și fiică-mea, are voie 30-45 de minute. Îi place, e fascinată. Ea vine și la platou la noi. La mine, vara asta nu a venit chiar atât de des, că am avut și deplasări în afara Bucureștiului, cred că a venit doar de 2 ori la mine. Dar în schimb merge mai des la Andrei la Vocea României sau la Românii au Talent și știe momentele. A învățat puțin concurenții… și ne întreabă ce mai face băiatul ăla mai slăbuț, ce mai face fata cu părul blond… Nu îi știe după nume, dar întreabă de ei, cum s-au descurcat, daca mai sunt în competiție”, ne-a mai mărturisit Gina.

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