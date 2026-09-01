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Pepe a plecat de la Antena 1 după 13 ani în care s-a aflat în rolul de concurent, jurat și mai apoi prezentator al emisiunii Te cunosc de undeva. Artistul a semnat acum cu Kanal D și spune că este pregătit pentru acest nou capitol al vieții sale.

Pepe a părăsit Antena 1 și a semnat cu Kanal D

Kanal D pregătește una dintre cele mai importante mutări ale noului sezon de televiziune: Pepe intră în echipa stației şi este gata să aducă publicului energia sa inepuizabilă şi bucuria de a face spectacol.

Cu o experiență de peste două decenii în showbiz, om de televiziune, muzician, interpret, compozitor și actor, Pepe (Ionuț Nicolae Pascu) este unul dintre cei mai apreciaţi entertaineri din România. Energia sa molipsitoare, versatilitatea, spontaneitatea și capacitatea de a crea o conexiune autentică cu publicul l-au transformat într-o prezenţă unică, inconfundabilă. Pepe a popularizat stilul flamenco-pop în România, iar albume precum “Inimă nebună”, “Îmi place”, “Cine te iubeşte”, “Îmi pasă” şi multe altele răsună şi acum în inimile milioanelor de fani.

Venirea la Kanal D marchează un nou capitol important în parcursul profesional al acestui performer al scenei şi micului ecran, care va avea ocazia să își pună în valoare calitățile de showman în faţa unui public uriaş, avid de entertainment de calitate.

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Primele declarații ale artistului

„Sunt foarte bucuros să vă anunț că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

De-a lungul carierei sale îndelungate în televiziune, numele lui Pepe s-a legat de numeroase producții de succes. A fost prezentator al unor show-uri precum „Te cunosc de undeva”, „Splash! Vedete la apă”, dar și membru al juriului „Next Star”. În cadrul show-ului „Te cunosc de undeva” a fost și concurent, impresionând prin talentul actoricesc, calitățile vocale și capacitatea extraordinară de a intra în pielea celor mai diverse personaje.

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Prin venirea lui Pepe în echipa Kanal D, staţia îşi consolidează oferta de divertisment cu un prezentator valoros, care are capacitatea de a crea conexiune autentică cu publicul si a aduce pe micul ecran spectacol, umor, spontaneitate şi bună dispoziţie.

Din 2013 până acum, Pepe a făcut parte din echipa Antena 1, fiind jurat, concurent, dar și prezentator al emisiunii Te cunosc de undeva, alături de Alina Pușcaș.

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Sursă foto: PR, Instagram

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