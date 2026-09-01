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Anca Pandrea a murit la 80 de ani: „Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat”

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Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului românesc, s-a stins din viață pe 31 august 2026, la vârsta de 80 de ani. După o luptă cu probleme grave de sănătate, aceasta a încetat din viață în spital, unde se afla internată de câteva săptămâni.

Anca Pandrea a murit la 80 de ani

Anca Pandrea, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale teatrului și cinematografiei românești, s-a stins din viață la 80 de ani. Vestea tristă, confirmată luni, 31 august 2026, de o prietenă apropiată, a adus un val de durere în rândul celor care au cunoscut-o și admirat-o.

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Văduva lui Iurie Darie era internată în spital de câteva săptămâni din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta de mai mult timp.

„Anca Pandrea (1946–2026),

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Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție. Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, a fost mesajul transmis de prietena actriței, printr-un mesaj pe WhatsApp, apropiaților.

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Cine a fost Anca Pandrea

Născută pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, Anca Pandrea a fost una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei culturale românești. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile în teatru, film și televiziune, fiind apreciată pentru talentul și sensibilitatea sa artistică.

Dincolo de contribuția sa profesională, publicul o va asocia mereu cu povestea de dragoste care a emoționat o țară întreagă: relația sa cu legendarul actor Iurie Darie, alături de care a trăit timp de 27 de ani.

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Anca Pandrea și-a început cariera în teatru după absolvirea studiilor de actorie, jucând inițial la Satu Mare, iar mai târziu la prestigiosul Teatru de Comedie din București. A împărțit scena cu artiști de renume precum Stela Popescu, Dem Rădulescu și, desigur, Iurie Darie. Pe marele ecran, a cucerit publicul cu roluri din filme precum «De-aș fi… Harap Alb», «Steaua fără nume» și «Medalia de onoare». Generațiile mai tinere o cunosc din serialul de televiziune «Numai iubirea», unde a interpretat personajul Marga.

Împreună cu Iurie Darie, Anca Pandrea a pus bazele teatrului particular „Incomod”, promovând artele spectacolului atât în țară, cât și peste granițe. Din păcate, pierderea partenerului său de viață, în noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani, a fost o lovitură grea pentru actriță. Relația lor, care a început în urma unei întâlniri aparent banale, s-a transformat într-o legătură profundă și de neclintit.

„N-aș putea să supraviețuiesc fără această putere de a comunica cu el”, mărturisea Anca Pandrea în 2018, la șase ani după plecarea lui Iurie Darie.

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