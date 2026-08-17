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Nepotul lui Mircea Rednic a murit. Mircea Marius Totolici avea 37 de ani și urma să se căsătorească religios

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Nepotul antrenorului Mircea Rednic, Mircea Marius Totolici, a încetat din viață la vârsta de 37 de ani. Acesta s-a stins în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de a se căsători religios. Tânărul a fost găsit fără suflare în somn, cauza probabilă fiind un infarct.

Nepotul lui Mircea Rednic a murit

O veste tragică a îndurerat lumea sportului românesc: Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului Mircea Rednic, a încetat din viață la doar 37 de ani, în noaptea de 14 spre 15 august, cu doar câteva ore înainte de căsătoria sa religioasă. Potrivit gsp.ro, acesta a fost găsit fără suflare în somn, cauza probabilă fiind un infarct.

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Tânărul, care se cununase civil pe 8 august, era cunoscut pentru implicarea sa activă în dezvoltarea fotbalului juvenil. El a jucat un rol esențial în sprijinirea grupelor de copii și juniori de la academia clubului Voința Sibiu, devenind un model de dăruire și generozitate pentru comunitatea sportivă.

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Voința Sibiu, pe contul de Facebook al clubului.

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Mircea Marius Totolici ar fi suferit un infarct

Mircea Marius Totolici a murit în somn, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 15 august, zi în care urma să se căsătorească religios cu aleasa inimii sale.

Acesta se cununase civil pe 8 august cu Petronela Țugui, acesta fiind unul dintre cele mai frumoase și importante momente din viața sa. La momentul respectiv, cei doi au distribuit o imagine de la Starea Civilă, când semnau actele de căsătorie.

„Trebuia ca ziua de astăzi să fie una mare din viața ta, dar, din păcate, bunul Dumnezeu te-a chemat la El. Îmi pare nespus de rău să dau vestea asta… nu te voi uita niciodată, prieten drag”, a scris un prieten pe Facebook.

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„Fratele meu… astăzi trebuia să fim la evenimentul vostru, să fie o zi de bucurie. Ne pregăteam cu toții pentru ziua voastră, iar în schimb trăim o zi de tristețe. Ai ales să pleci atât de repede dintre noi. Mă doare inima, bunul meu prieten și frate… mereu zâmbitor, mereu cu sufletul deschis. Dumnezeu să aibă grijă de tine, iar cerul să se deschidă astăzi pentru tine. Vai, vai, vai… prietenul nostru drag. Te vom iubi mereu, Totolici Mircea Marius. Cu durere în suflete vă anunțăm trecerea la Domnul a lui Toto”, este un alt mesaj distribuit în memoria lui Mircea Marius Totolici pe rețelele sociale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic

Sursă foto: Facebook

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