Nuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Imagini fabuloase de la petrecerea unde Jador a făcut spectacol

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TJ Miles și Francisca au trăit clipe pline de emoție într-o zi cu totul specială pentru familia lor, când și-au unit destinele în fața celor dragi și au creștinat-o pe fiica lor, Clara Lia. La doar câteva luni după ce au făcut cununia civilă în noiembrie 2025 și au devenit părinți în luna februarie a acestui an, cei doi au marcat ambele evenimente importante printr-o singură petrecere spectaculoasă, alături de prieteni și familie.
Apariții elegante și atmosferă întreținută de Jador
Pentru ziua în care a îmbrăcat rochia de mireasă și și-a botezat fetița, Francisca a optat pentru două ținute diferite. La începutul evenimentului, artista a purtat o rochie lungă și clasică, care i-a pus în valoare silueta, iar mai târziu s-a schimbat într-o rochie albă, scurtă și lejeră. Mireasa s-a asortat cu micuța Clara Lia, care a purtat o ținută albă completată de o fundiță delicată. La rândul său, TJ Miles a ales o combinație elegantă alcătuită din pantaloni și cămașă neagră, completată de un sacou alb.
Atmosfera de la petrecere a fost întreținută de mai mulți artiști, printre care și Jador, care i-a atras pe miri și pe invitați pe ringul de dans până târziu în noapte. Printre cele mai frumoase momente ale serii s-au numărat deschiderea șampaniei de către TJ Miles în mijlocul invitaților și aducerea tortului dreptunghiular, decorat cu flori și numeroase lumânări.
Pe lângă bucuria dublului eveniment, Francisca a vorbit deschis despre modul în care s-a schimbat viața ei de când a venit pe lume fiica sa și despre felul în care gestionează provocările apărute în rolul de mămică. Artista a recunoscut că s-a descoperit a fi mult mai calmă decât ar fi crezut inițial.
„Avem noroc de un copil cuminte, înțelegător, și noi suntem calmi, ne face plăcere să o creștem, să avem grijă de ea, e o binecuvântare. Nu cred că există o mamă care să nu aibă momente de panică. Bineînțeles, te gândești: «Dacă se îneacă? Dacă, aoleu, dacă nu știu ce!». Dar să știi că nu… Mă așteptam să fiu mai panicată decât sunt. Sunt chiar o mamă relaxată din ce văd.
Mă așteptam să fiu un pic mai panicată eu, la cum mă știu pe mine, dar chiar sunt bine”, a explicat Francisca.