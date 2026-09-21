Nuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Imagini fabuloase de la petrecerea unde Jador a făcut spectacol

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TJ Miles și Francisca au trăit clipe pline de emoție într-o zi cu totul specială pentru familia lor, când și-au unit destinele în fața celor dragi și au creștinat-o pe fiica lor, Clara Lia. La doar câteva luni după ce au făcut cununia civilă în noiembrie 2025 și au devenit părinți în luna februarie a acestui an, cei doi au marcat ambele evenimente importante printr-o singură petrecere spectaculoasă, alături de prieteni și familie.

Apariții elegante și atmosferă întreținută de Jador

Pentru ziua în care a îmbrăcat rochia de mireasă și și-a botezat fetița, Francisca a optat pentru două ținute diferite. La începutul evenimentului, artista a purtat o rochie lungă și clasică, care i-a pus în valoare silueta, iar mai târziu s-a schimbat într-o rochie albă, scurtă și lejeră. Mireasa s-a asortat cu micuța Clara Lia, care a purtat o ținută albă completată de o fundiță delicată. La rândul său, TJ Miles a ales o combinație elegantă alcătuită din pantaloni și cămașă neagră, completată de un sacou alb.

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Atmosfera de la petrecere a fost întreținută de mai mulți artiști, printre care și Jador, care i-a atras pe miri și pe invitați pe ringul de dans până târziu în noapte. Printre cele mai frumoase momente ale serii s-au numărat deschiderea șampaniei de către TJ Miles în mijlocul invitaților și aducerea tortului dreptunghiular, decorat cu flori și numeroase lumânări.

Francisca, mărturisiri despre rolul de mamă

Pe lângă bucuria dublului eveniment, Francisca a vorbit deschis despre modul în care s-a schimbat viața ei de când a venit pe lume fiica sa și despre felul în care gestionează provocările apărute în rolul de mămică. Artista a recunoscut că s-a descoperit a fi mult mai calmă decât ar fi crezut inițial.

„Avem noroc de un copil cuminte, înțelegător, și noi suntem calmi, ne face plăcere să o creștem, să avem grijă de ea, e o binecuvântare. Nu cred că există o mamă care să nu aibă momente de panică. Bineînțeles, te gândești: «Dacă se îneacă? Dacă, aoleu, dacă nu știu ce!». Dar să știi că nu… Mă așteptam să fiu mai panicată decât sunt. Sunt chiar o mamă relaxată din ce văd.

Mă așteptam să fiu un pic mai panicată eu, la cum mă știu pe mine, dar chiar sunt bine”, a explicat Francisca.

Foto – Facebook / Instagram

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