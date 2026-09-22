Cum face Carmen Brumă pachețelul de școală pentru băiețelul ei. Ce alimente include 

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Carmen Brumă a explicat cum se ocupă de alimentația băiețelului ei și ce îi pune în pachețelul de școală. Specialista în nutriție a venit cu o serie de recomandări pentru părinți, astfel încât copiii să aibă parte de o alimentație sănătoasă și completă.

Cum arată pachețelul de școală al copilului lui Carmen Brumă

Specialista în nutriție a oferit părinților câteva variante excelente de meniuri pe care să le includă în pachețelul școlarilor, inclusiv o rețetă de biscuiți cu ovăz și merișoare, pentru un desert sănătos.

Ea face parte din proiectul Akademia Kinderland, un proiect dezvoltat alături de Asociația Plan B.

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„M-am alăturat cu mare bucurie proiectului, pentru că educația nutrițională a copiilor este o cauză în care cred cu tărie și pe care o promovez de mulți ani. În toamna trecută am lansat ghidul «Părinți și copii versus kilograme», iar această campanie a venit ca o continuare naturală a preocupărilor mele”, spune Carmen Brumă.

Ea spune că un pachețel sănătos pentru copil ar trebui să conțină alimente din trei-patru categorii principale: o sursă de carbohidrați complecși, leguminoase și o sursă de proteine.

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„Un pachețel sănătos pentru copil ar trebui să conțină alimente din cel puțin trei-patru categorii principale: o sursă de carbohidrați complecși — pâine sau cereale integrale —, o sursă de proteine — ou, brânză, pui, leguminoase —, fructe sau legume proaspete și, ideal, un lactat sau o alternativă fortificată cu calciu”, spune partenera lui Mircea Badea, conform Click!.

Câte calorii ar trebui să mănânce un copil

Carmen Brumă, în vârstă de 49 de ani, explică faptul că un copil ar trebui să consume aproximativ 275-300 de calorii dintr-un pachețel de școală, la care se pot adăuga alte 150-200 de calorii în zilele în care copilul are activitate sportivă intensă. Ea spune că aceasta este o regulă generală, nu rigidă, iar necesarul unui copil poate varia, contând și ce consumă acasă.

Ea a dat o rețetă pentru o variantă sănătoasă de desert: biscuiți cu ovăz și merișoare.

Ingredientele sunt următoare:

60 g fulgi de ovăz;

2 linguri de fulgi de cocos;

100 g merișoare;

1 ou;

1 banană;

1 lingură de unt de arahide;

1 lingură de îndulcitor, opțional;

esență de vanilie.

Mai mult, vedeta pune accent pe alimente ușor de transportat și pe produse care pot fi ușor de mâncat și digerat de către cei mici. În plus, Carmen Brumă mizează pe multe culori în farfurie, fără alimente procesate și un pachețel echilibrat.

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