Irinel Columbeanu nu are ce să îi lase zestre Irinucăi: „Asta e averea lui”

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Irinel Columbeanu, în vârstă de 69 de ani, a avut un adevărat imperiu financiar, însă acum este în pragul sărăciei și locuiește într-un azil. Cu toate acestea, el a reușit să pună bani deoparte de zestre pentru fiica lui, Irinuca.

Ce avere îi lasă Irinel Columbeanu Irinucăi

Fostul milionar în euro locuiește acum la un azil. Proprietarul azilului a făcut confesiuni despre Irinel Columbeanu, care locuiește la azilul din Ghermănești. El a explicat că nu mai vine nimeni pe la el să îl viziteze, mai ales de când are datorii uriașe.

„Nu mai vine nimeni pe la Irinel, nicio fostă iubită pe care cândva o răsfăța cu haine scumpe sau o plimba pe lacul Snagov cu iahtul. Nici nu știu câte iubite a avut, multe sunt neștiute de noi, cred că a avut foarte multe. Când au aflat că are datorii uriașe și a rămas fără bani nu prea s-a înghesuit niciuna să-l ajute”, a explicat Ion Casian.

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El a mărturisit că fostul milionar nu a mai păstrat niciun ban pentru fiica lui, așa că nu îi va lăsa nicio zestre.

„L-am întrebat ce îi va lăsa fiicei lui moștenire, dar mi-a spus că nu mai are niciun leu, pe toți i-a cheltuit. Din păcate, Irinucăi nu îi va lăsa absolut nimic. Mi-a zis că de banii lui s-au bucurat prietenii, apropiații și femeile.

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E trist, da, că din atâția bani pe care i-a avut, cândva, fata lui nu va moșteni absolut nimic. Dar, să nu uităm, cât timp a avut bani, și fata a stat la el, Irinuca a dus-o foarte bine, era la școli scumpe, s-a ocupat serios de educația ei.

Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți, unele se află într-un depozit. Cam asta este averea lui Irinel Columbeanu în acest moment. A avut chiar și restanțe la azil, de peste 5.000 de euro, dar au fost achitate de bunul său prieten din America”, mai spune Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Irinuca i-a trimis bani tatălui său

Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, studiază în America și a venit să își viziteze tatăl anul trecut. Ea își ajută părintele și se interesează de starea lui de sănătate. Mai mult, ea trimite și bani, însă nu prea mulți, pentru că nu are încă un loc de muncă stabil.

Acum, tânăra intenționează să îi cumpere tatălui său un telefon mobil bun.

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