De ce nu îl vizitează Romanița Iovan pe Irinel Columbeanu la azil. Creatoarea de modă îl ajută financiar: „E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo”

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Romanița Iovan a recunoscut că nu are puterea să-l viziteze pe Irinel Columbeanu la azil, dar îl sprijină ori de câte ori îi cere ajutorul. Creatoarea de modă spune că viața fostului om de afaceri rămâne un mister pentru ea.
De ce nu îl vizitează Romanița Iovan pe Irinel Columbeanu
Romanița Iovan, una dintre cele mai renumite creatoare de modă din România, a oferit recent un interviu sincer și plin de emoție despre relația sa cu fostul partener, Irinel Columbeanu, care în prezent locuiește într-un azil. În ciuda trecutului comun și a prieteniei care îi leagă, vedeta a mărturisit că nu se simte pregătită să îl viziteze.
Creatoarea de modă îl ajută financiar pe Irinel Columbeanu
Chiar dacă evită să-l viziteze, Romanița Iovan subliniază că nu ar putea să întoarcă vreodată spatele unui prieten. Ea îl sprijină pe fostul om de afaceri ori de câte ori acesta îi cere ajutorul.
„Îl ajut de câte ori îmi cere ajutorul. Dacă pot, dacă nu pot, nu îl ajut. Mi se pare un lucru normal. Este normalitate. Dacă ai un prieten…”, a explicat ea.
Pentru Romanița Iovan, aceste gesturi sunt o expresie firească a respectului și loialității, valori în care crede cu tărie. Indiferent de situație, susținerea celor dragi rămâne o prioritate, chiar dacă uneori acest lucru se face de la distanță.
Povestea lui Irinel Columbeanu, cândva unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, a fost un subiect de reflecție profundă pentru Romanița Iovan.
„E foarte greu de imaginat cum a ajuns acolo și nici nu mi-o explic și nici nu vreau să-l întreb”, a mărturisit ea.
Experiența prin care trece Irinel Columbeanu a determinat-o pe creatoare să privească cu alți ochi cât de imprevizibilă poate fi viața.
„De multe ori mă gândesc la noi, ceilalți, dacă ni s-ar întâmpla nouă o astfel de situație, ce am face noi. Eu cred că este încă foarte stabil mental. Într-o situație ca asta… nici nu vreau să mă gândesc. De multe ori mă întreb ce am face noi”, a spus creatoarea de modă în cadrul aceleiași emisiuni.
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