Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit după șase ani de relație

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Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-au spus adio după o relație tumultuoasă de 6 ani. Cei doi trăiesc acum separat, însă nu se știe dacă este vorba de o despărțire definitivă, ținând cont de relația tumultoasă a acestora, presărată cu numeroase despărțiri și împăcări.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit

Bianca Drăgușanu își trăiește viața din plin, chiar și după despărțirea de Gabi Bădălău. După o relație tumultuoasă de șase ani, marcată de împăcări și despărțiri, cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate, potrivit Spynews.

Ambii au ales să își concentreze atenția pe propriile vieți, însă fanii se întreabă dacă această separare va fi sau nu definitivă.

Povestea lor de iubire a fost mereu în atenția publicului datorită suișurilor și coborâșurilor. Deși în ultima perioadă păreau să fi găsit un echilibru, participând la evenimente de familie și afișând o imagine unită pe rețelele de socializare, ceva s-a schimbat.

Celebra vedetă și afaceristul au ales să-și ia rămas-bun, iar acum își trăiesc viețile separat. Motivul concret al despărțirii rămâne necunoscut, deoarece niciunul dintre ei nu a dorit să comenteze pe marginea acestui subiect.

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Bianca Drăgușanu, vacanță în Grecia

După despărțirea de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a ales să plece într-o binemeritată vacanță în Grecia., e insula Mykonos, una dintre destinațiile sale preferate.

Așa cum reiese din postările de pe Instagram, vedeta nu s-a sfiit să împărtășească momentele de relaxare și distracție de pe insula grecească.

Întoarsă în București, Bianca Drăgușanu a continuat seria momentelor plăcute alături de prietenele sale. Celebra blondă a fost surprinsă în cluburile exclusiviste din nordul Capitalei, radiind de energie și bună dispoziție.

Într-un clip postat pe rețelele de socializare, fosta iubită a lui Gabi Bădălău apare alături de prietena sa Roxana Vașniuc, demonstrând că viața de femeie singură nu înseamnă singurătate, ci o oportunitate de a te regăsi și de a te bucura de fiecare moment.

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Gabi Bădălău a intrat într-un con de umbră

De cealaltă parte, Gabi Bădălău pare să fi adoptat o atitudine mai rezervată. În ultima vreme, afaceristul a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe relația cu copiii săi.

Postările sale pe rețelele de socializare sunt rare și se axează, în principal, pe momente petrecute alături de familie. Această discreție contrastează cu viața socială activă a fostei sale partenere.

De curând, Gabi Bădălău a anunțat că sora lui este din nou însărcinată, împărtășind bucuria familiei cu fanii din mediul online.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău

Sursă foto: Instagram

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