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Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani. La ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă

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Marina Almășan a dezvăluit cum se menține în formă la 60 de ani. Prezentatoarea TV mizează pe cumpătare și un stil de viață echilibrat, fără diete restrictive. Mândră de silueta ei, jurnalista s-a fotografiat recent în costum de baie și a publicat imaginile în mediul online.

Cum se menține Marina Almășan în formă la 60 de ani

Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Marina Almășan este dovada că echilibrul și optimismul sunt aliații unei vieți sănătoase. La 60 de ani, vedeta TVR are o silueta suplă, rezultatul unui stil de viață echilibrat și o doză considerabilă de cumpătare.

Prezentatoarea TV a luat o decizie radicală în urmă cu șase ani, renunțând aproape complet la carne. „Am renunțat la carne de 5-6 ani, mi s-a părut mie că mă ajută, dar e o renunțare relaxată. Adică dacă mă duc undeva cu prietenii la un grătar, nu pot să fac pe mimoza, să spun: «Nu, eu nu mănânc decât salata de la friptură»! Mănânc și o friptură. E un regim până la urmă autoimpus, nu mi l-a dat un nutriționist sau un medic, ca să trebuiască să-l respect”, a explicat Marina, pentru Click!.

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„De la o anumită vârstă, metabolismul se dă peste cap”

Pe lângă reducerea consumului de carne, prezentatoarea a eliminat aproape complet dulciurile din alimentația sa. Cu toate acestea, nu ezită să guste câte ceva atunci când un desert irezistibil îi iese în cale. „Dulciuri nu mănânc, dar dacă văd ceva care mă năucește, nu se poate să nu gust”, a adăugat ea cu sinceritate.

Marina subliniază că nu e adepta dietelor drastice sau a programelor alimentare impuse de specialiști. Pentru ea, regula de aur este cumpătarea. „De la o anumită vârstă, arderile nu mai sunt atât de intense și metabolismul se dă și el peste cap. Cumpătarea, ăsta e secretul în toate. Întotdeauna când nu am fost cumpătată, atunci am deraiat de pe drumul cel drept. Să mănânci câte puțin, să mănânci din toate, să nu-ți privezi organismul de la nimic atunci când ai poftă. Întotdeauna îmi place să gust ceva!”, povestește vedeta.

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Un stil de viață activ

Efortul fizic este un alt pilon important al stilului său de viață. Deși recunoaște că uneori sala poate fi un lux, Marina găsește mereu modalități de a rămâne activă. „În rest, încerc să fac mișcare. Probabil că acum, cu austeritatea care va cădea pe capul nostru, va trebui să fac mișcare mai mult acasă, pentru că sălile costă, antrenorii costă și probabil va trebui să ajustez de undeva ca să pot să-mi plătesc, nu știu, impozitele și alte lucruri”, a declarat.

Pe lângă alimentație și sport, starea de bine joacă un rol esențial în menținerea tonusului său. „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei, spunea Coco Chanel. Și din punctul ăsta de vedere, eu am toate șansele să economisesc banii pe produse cosmetice, că zâmbesc mult. Zâmbesc mult și sănătos și lumea chiar mă întreabă dacă e un zâmbet teatral. Nu e deloc teatral! Și le aduc în sprijin poze din copilăria mea în care eram rânjită în toate fotografiile. Deci e clar că nu e nimic construit, nimic fals”, a povestit aceasta.

Foto: Facebook

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