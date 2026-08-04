Vedeta TV Vanessa Grimaldi este însărcinată din nou. „Am păstrat un secret! Suntem extrem de încântați!”

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Vanessa Grimaldi, fosta vedetă a emisiunii The Bachelor, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil alături de soțul ei, Josh Wolfe.

Vedeta în vârstă de 38 de ani a împărtășit vestea emoționantă pe rețelele de socializare prin intermediul unui videoclip de familie realizat pe un ponton la marginea unui lac, în care fiul lor Winston poartă cu mândrie primele imagini de la ecografie.

O speranță numită „bebelușul dublu curcubeu”

Anunțul a adus o val de reacții calde din partea urmăritorilor, mai ales datorită încărcăturii emoționale uriașe pe care această sarcină o poartă pentru familia Grimaldi-Wolfe. Termenul folosit de fostul star TV desemnează un copil născut după pierderi succesive de sarcină, un simbol al speranței după momente extrem de întunecate.

„Am păstrat un secret… Bebelușul nostru dublu curcubeu este pe drum. Winston a strâns câteva dintre jucăriile lui pentru a i le da bebelușului. Suntem extrem de încântați să ne cunoaștem mica minune și să împărtășim în sfârșit vestea!”, a mărturisit Vanessa Grimaldi.

Trauma pierderilor succesive și drumul spre vindecare

Vestea vine la mai bine de un an după ce vedeta a vorbit deschis despre experiențele traumatizante prin care a trecut, mărturisind public că a suferit două pierderi de sarcină într-un singur an. Grimaldi a ales atunci să nu ascundă suferința și a descris durerea profundă provocată de primirea acestor vești chiar în timpul controalelor de rutină.

„Aceasta este a doua mea pierdere de sarcină. Să spun asta cu voce tare încă mi se pare ireal. Mai ales să aflu asta în timpul ecografiei. Din nou. Adaugă un alt strat de durere, unul mai greu, mai complicat și mai greu de pus în cuvinte.

Sunt atât de incredibil de recunoscătoare pentru Winston. Băiețelul meu sănătos și plin de bucurie. În același timp, inima mă doare pentru bebelușul pe care nu am apucat să-l cunosc niciodată. Mă tot gândesc la Winston când era nou-născut. La toate premierele, la îmbrățișările somnoroase, la micile etape importante. Îmi imaginam că voi trăi din nou acele momente. Dar în schimb, am rămas cu tăcerea a ceea ce ar fi putut fi. Din nou”, explica vedeta în trecut.

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Deschiderea cu care a vorbit despre prima pierdere de sarcină a ajutat-o să găsească sprijin în comunitatea sa online și să proceseze trauma alături de cei dragi și de cadrele medicale.

„Nu eram sigură cum să împărtășesc asta. Dar știam că vreau să o fac. Acum câteva luni, am avut cele mai mari două surprize: să aflu că sunt însărcinată, iar apoi să aflu că am pierdut sarcina. A fost un proces greu, dar care ne-a apropiat, m-a făcut să mă simt mai puțin singură și, în cele din urmă, m-a ajutat să mă vindec”, spunea Grimaldi la momentul primei sale confesiuni.

Acum, după o perioadă marcată de suferință și incertitudine, Vanessa Grimaldi și familia ei se pregătesc să își mărească echipa și să îi ureze bun venit noului membru.

Foto – Instagram

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