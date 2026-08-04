Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Annabelle Wallis a născut în secret

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Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți! Actorul din universul Marvel, în vârstă de 43 de ani, și partenera sa, actrița din Mercy, în vârstă de 41 de ani, și-au întâmpinat primul copil în luna iulie 2026.

Sebastian Stan a devenit tată

Sebastian Stan și iubita lui, Annabelle Wallis, au devenit părinți în luna iulie, iar cei doi au ales să țină secretă venirea pe lume a primului lor copil. Actorii sunt discreți cu viața lor personală, astfel că nu se știe nici măcar care este sexul bebelușului.

Se știe doar că fiul sau fiica lor s-a născut în luna iulie, după cum a raportat publicația People, citând surse apropiate cuplului. Deși fanii sunt curioși să afle mai multe, Sebastian Stan și Annabelle Wallis continuă să-și protejeze viața de familie cu o discreție admirabilă.

Cei doi actori preferă să nu își expună relația sau viața personală, așa cum Sebastian a explicat într-un interviu pentru revista Vanity Fair: „În zilele noastre este foarte greu să mai ai parte de intimitate. Este partea din viața mea pe care încerc să o păstrez cât mai mult pentru mine, chiar dacă inevitabil unele lucruri ajung să devină publice”.

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Annabelle Wallis a dezvăluit că e însărcinată la Cannes

Anunțul sarcinii a fost, totuși, făcut public în aprilie 2026, când cei doi au fost surprinși împreună pe străzile din New York. Annabelle Wallis purta o rochie lejeră, care îi scotea în evidență burtica de gravidă, confirmând astfel zvonurile apărute anterior.

La scurt timp după, actrița a strălucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes, unde a impresionat cu o apariție sofisticată și mândră, etalându-și sarcina.

Sebastian Stan intră acum într-o etapă complet nouă a vieții. Într-un interviu acordat Deadline înainte de nașterea copilului, actorul și-a împărtășit emoțiile.

„Vreau să fiu un tată bun. Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, în același timp, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Este incredibil”, a spus el pentru publicația americană.

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Cum a început povestea de iubire dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis

Povestea de dragoste dintre Sebastian Stan și Annabelle Wallis a început în 2022, când au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a lui Robert Pattinson. De atunci, cei doi au ales să-și trăiască relația cât mai discret, apărând împreună doar la câteva evenimente importante.

Unul dintre aceste momente a fost ceremonia Globurilor de Aur din ianuarie 2025, când Sebastian a câștigat primul său trofeu pentru rolul din „A Different Man”. De pe scenă, actorul i-a transmis partenerei sale un mesaj simplu, dar plin de iubire: „Annabelle, te iubesc!”

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Sursă foto: Profimedia

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