Ana Bodea, detalii din culisele relației cu Valentin Butnaru: „Cu timpul, iubirea capătă și alte forme!”

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Ana Bodea a făcut mărturisiri pline de emoție despre relația pe care o are cu prezentatorul TV Valentin Butnaru, vorbind deschis despre sprijinul necondiționat pe care acesta i-l oferă atât în viața de zi cu zi, cât și în carieră. Actrița a subliniat că, într-o profesie definită de incertitudini și perioade intense, prezența unui partener stabil reprezintă un pilon fundamental.

„Cred că ne iubim la fel de mult, doar că diferit”

Cuplul, care se bucură deja de o relație cu vechime, a reușit să își consolideze legătura în timp. Ana Bodea a explicat cum sentimentele dintre ei s-au transformat, căpătând o profunzime aparte pe măsură ce anii au trecut.

„Cred că ne iubim la fel de mult, doar că diferit. Cu timpul, iubirea capătă și alte forme: devine mai liniștită, mai profundă, mai așezată. Pentru mine, el este unul dintre oamenii care mă țin pe linia de plutire atunci când lucrurile devin dificile. Sprijinul, încrederea și iubirea lui au însemnat enorm în toți acești ani” – a dezvăluit Ana Bodea, într-un interviu pentru viva.ro.

Aceasta a completat că sentimentul de apartenență și munca în echipă sunt ingredientele esențiale care le mențin echilibrul.

„Într-o meserie în care există multă nesiguranță și multe perioade intense, este un privilegiu să știi că ai lângă tine un om care îți este mereu alături. Cred că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți construi împreună cu cineva: sentimentul că, indiferent ce se întâmplă, sunteți în aceeași echipă.”

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Schimbarea interioară și certitudinea că el este alesul

Apariția prezentatorului TV în viața Anei Bodea a venit într-un moment de căutări, aducându-i stabilitatea de care avea nevoie. Mărturisirile actriței arată cum iubirea primită i-a influențat în mod pozitiv starea de spirit și încrederea în propriile forțe.

„Valentin a apărut într-un moment în care aveam nevoie de multă liniște și echilibru. M-a ajutat să am mai multă încredere în mine, mi-a oferit siguranță și, poate cel mai important, mi-a adus din nou zâmbetul pe buze. Cred că uneori nu realizăm cât de mult poate schimba viața noastră prezența unui om care ne iubește sincer și ne acceptă exact așa cum suntem.”

În privința momentului în care a realizat că el este bărbatul potrivit, Ana Bodea a punctat că nu a fost vorba despre o singură revelație, ci despre o construcție treptată, bazată pe gesturi constante.

„Nu știu dacă a existat un singur moment în care am știut. Cred că a fost, mai degrabă, o sumă de gesturi, de dovezi de iubire, de sprijin și de consecvență. Am realizat, în timp, că este omul lângă care mă simt în siguranță, înțeleasă și acasă.”

Foto – Facebook

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