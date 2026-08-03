Bianca Taban, despre divorțul de Daniel Niculae, actualul iubit al Christinei Ich: „A fost un moment foarte dureros pentru mine și pentru copilul meu”

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Bianca Taban rupe tăcerea la doi ani de la divorțul de Daniel Niculae, actualul iubit al Christinei Ich. Influencerița a decis să spună tot adevărul despre motivul care a dus la separarea de soțul său, care s-a îndrăgostit de cea mai bună prietenă a ei.

Bianca Taban, adevărul despre divorțul de Daniel Niculae

În urmă cu doi ani, Bianca Taban trecea printr-un moment dificil: despărțirea de soțul său, Daniel Niculae. De curând, femeia de afaceri a decis să vorbească deschis despre acea perioadă, aducând claritate asupra unor evenimente care au fost intens discutate.

„Împărtășesc de obicei foarte puțin din viața mea personală pe această pagină, spațiul acesta fiind dedicat în primul rând pasiunii mele și parcursului meu profesional. Cu toate acestea, având în vedere multele mesaje pe care le primesc legate de un eveniment din viața mea personală, am simțit nevoia să fiu deschisă. Acum doi ani am trecut printr-un divorț. A fost un moment foarte dureros pentru mine și pentru copilul meu, așa cum este orice divorț. Însă timpul vindecă rănile, iar astăzi pot spune din tot sufletul că trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea”, a scris influencerița în mediul online.

În centrul acestei rupturi s-a aflat chiar fosta cea mai bună prietenă a Biancăi Taban, Christina Ich, care, potrivit speculațiilor mediatice, ar fi început o relație cu Daniel Niculae în timp ce acesta era încă căsătorit. Momentul care a declanșat totul ar fi avut loc pe un yacht, chiar în ziua aniversării Biancăi.

Deși despărțirea a avut loc discret, vestea a ieșit rapid la iveală, mai ales după ce Christina Ich și Daniel Niculae au început să se afișeze împreună. În doar câteva luni, cei doi și-au oficializat relația, iar influencerița a primit un inel de logodnă impresionant, evaluat la 500.000 de euro.

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Bianca Taban și-a reconstruit viața după divorț

În tot acest timp, Bianca Taban a ales să rămână tăcută, concentrându-se pe creșterea copilului său și pe dezvoltarea afacerii. Deși a fost o perioadă grea, ea recunoaște că a reușit să depășească suferința și să își construiască o viață nouă. Mai mult, a reușit să păstreze o relație de respect și colaborare cu fostul soț, pentru binele copilului lor.

„Am reușit să construiesc o relație de pace și susținere cu fostul meu soț, tatăl copilului meu. Deși, din păcate, nu am fost partenerii de viață potriviți unul pentru celălalt, el este un tată minunat și un om care oferă o susținere reală copilului nostru. Mă doare când văd mesaje în care el este jignit. Sunt lucruri pe care nu le pot susține și pe care aș vrea să le oprim”, a mai spus influencerița.

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Astăzi, Bianca Taban pare să fi lăsat în urmă capitolul dureros al divorțului și să fi găsit liniștea. În declarațiile sale, ea a ținut să le mulțumească tuturor celor care sunt alături de ea, chiar și cu o vorbă bună.

„Vă mulțumesc celor care îmi trimit mesaje frumoase. Gânduri bune să se întoarcă înzecit către voi și haideți să încercăm să aducem cât mai multă iubire în lume!”, a încheiat fosta soție a lui Daniel Niculae mesajul.

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Sursă foto: Instagram

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