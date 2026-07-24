Andreea Ibacka, confesiuni emoționante după divorțul de Cabral: „Mi-am permis să plâng în public”

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Andreea Ibacka trece printr-o perioadă de transformare profundă, marcată de divorțul de Cabral și de momente care i-au redefinit prioritățile. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare, actrița a vorbit deschis despre vulnerabilitate, despre curajul de a plânge în public și despre lecțiile primite de la viață.

Andreea Ibacka, confesiuni despre divorțul de Cabral

Prezentă la concertul lui Teddy Swims de la Electric Castle, Andreea Ibacka s-a filmat plângând, vizibil emoționată de tot ceea ce a trăit la concert, dar și în ultimul an. Actrița a suferit un accident moto pe 17 iulie 2025, iar în urmă cu câteva luni a divorțat de Cabral, după 15 ani de căsnicie.

„Da, mi-am permis să plâng în public zilele acestea. Deși nu vreau compasiune. Număr pe degete de câte ori am plâns la TV și poate niciodată până acum în social media. Nu voi face din asta un obicei, dar nici nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”, a mărturisit ea pe Instagram.

În același mesaj, Andreea Ibacka a rememorat și un alt moment de cumpănă din viața sa: accidentul de motocicletă suferit pe 17 iulie 2025.

„Anul trecut, pe 17 iulie, zburam de pe motocicletă în urma unui accident rutier. Trebuia să-l văd pe Justin Timberlake la Electric Castle, dar am ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca”, a povestit actrița.

Deși circula regulamentar, o fracțiune de secundă avea să-i schimbe viața.

„Am înțeles cât de fragilă e viața. Puteam să nu mai fiu. Dar am rămas. Cu o fractură mică. Plus recunoștință. Căzătura mea chiar a fost urâtă, periculoasă, așa că m-am întrebat și atunci și acum: Cum de m-a lăsat Dumnezeu aici, sănătoasă? Și sunt convinsă că a făcut-o cu un motiv”, a adăugat ea.

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Un an mai târziu, pe 17 iulie 2026, Andreea Ibacka a sărbătorit această a doua șansă printr-un moment de introspecție la un concert al artistului său preferat, Teddy Swims.

„Muzica lui îmi însoțește copiii la somn de ani buni. M-am gândit mult la aniversarea asta de un an de la accidentul moto. Am lucruri de trăit, multe de construit, oameni de iubit. Fiecare cumpănă vine cu o lecție”, a precizat ea.

Actrița, mesaj de încurajare pentru femei

În fața valului de mesaje de susținere, actrița a ținut să le transmită un gând de încurajare femeilor care se simt copleșite de presiunile vieții.

„Dacă există aici o altă femeie care citește și simte că trebuie să fie puternică în fiecare secundă a vieții ei doar pentru că este mamă, soție, fiică sau profesionistă… aș vrea să îi spun atât: nu trebuie. E OK să mai și plângem”, a scris Andreea Ibacka în mediul online.

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Totuși, fosta soție a lui Cabral este conștientă de faptul că orice alegere va face, va exista mereu cineva care să o judece: „Dacă zâmbesc, cineva va spune că sunt prea bine. Dacă plâng, sunt prea sensibilă. Dacă aleg discreția, înseamnă că nu m-a afectat suficient. Dacă vorbesc despre viața personală, mă victimizez”.

„Adevărul e că toți vom avea întotdeauna o părere. Pertinentă sau nu. Dar eu vă mulțumesc mult vouă, celor care și-au luat două minute din timpul lor ca să-mi lase un gând bun! Nici nu știți ce important este!”, a încheiat mesajul Andreea Ibacka.

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Sursă foto: Instagram

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