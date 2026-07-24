Bona Irinei Columbeanu, detalii din spatele ușilor închise ale vilei de la Izvorani. Cum se comportau Irinel Columbeanu și Monica Gabor când nu erau în public

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Au trecut 15 ani de când povestea de dragoste dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu domina titlurile ziarelor și ecranele televizoarelor. În spatele luxului orbitor și al aparițiilor publice impecabile, se ascundea însă o viață de familie mai puțin cunoscută. Cristina Mîndru, bona Irinei, a povestit acum despre experiențele care i-au schimbat destinul, trăite în vila de la Izvorani.

Viața la Izvorani, prin ochii bonei Irinei Columbeanu

În 2008, Cristina Mîndru, pe atunci o tânără de doar 18 ani, a fost invitată de Monica Gabor să vină la București pentru a o ajuta cu fiica sa, Irina.

„Pe Monica și Ramona le cunosc încă din clasele primare. Monica știa din ce familie provin, ce educație am primit și cred că a avut încredere în mine tocmai din acest motiv”, povestește Cristina pentru Cancan.

În doar câteva zile, viața ei s-a schimbat radical: „Am intrat dintr-odată într-o lume pe care până atunci o vedeam doar la televizor”.

Timp de aproape un an, Cristina a făcut parte din cotidianul familiei Columbeanu, locuind în vila de lux de la Izvorani. «

„ram acolo permanent, practic zi și noapte, 24 de ore din 24, cu excepția unor scurte plecări de două-trei zile”, își amintește ea.

Această perioadă intensă i-a influențat profund perspectiva asupra vieții.

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Rutina familiei Columbeanu

O zi obișnuită în familia Columbeanu începea devreme.

„Dimineața mă trezeam odată cu Irina, Monica venea să ne vadă, iar apoi mergeam împreună la domnul Irinel, pe care îl găseam aproape în fiecare dimineață făcând sport în zona piscinei, la demisol”, spune Cristina.

În timp ce Monica și Irinel Columbeanu își continuau activitățile, Cristina se ocupa de micuța Irina, care avea un program zilnic bine stabilit, incluzând înot, plimbări în aer liber și alte activități educative.

Dar viața în vilă nu era doar despre lux. Fosta bonă a Irinei Columbeanu își amintește lecțiile învățate acolo: „Am înțeles că banii nu garantează fericirea și că aparențele pot înșela. Experiența aceea mi-a schimbat foarte mult perspectiva asupra vieții”.

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Căsnicia Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, în spatele camerelor de filmat

Opinia publică a fost mereu cu ochii pe cuplul Monica-Irinel, bârfind despre diferența de vârstă sau motivele din spatele căsătoriei lor. Cristina, însă, a văzut o altă fațetă.

„În casă era o atmosferă foarte plăcută și deseori amuzantă. Monica era afectuoasă, jucăușă, copilăroasă și foarte atentă cu domnul Irinel. Cred că tocmai această energie a ei făcea parte din farmecul care îl atrăgea”, a dezvăluit aceasta.

Monica Gabor a avut un impact profund asupra tinerei bone.

„De la ea am învățat multe despre feminitate și despre grija față de sine. Avea inclusiv obiceiul să se aranjeze și să se parfumeze înainte de culcare, iar eu am păstrat acest obicei până astăzi”, mărturisește Cristina Mîndru.

Irinel Columbeanu, între generozitate și vulnerabilitate

Cristina Mîndru îl descrie pe Irinel Columbeanu drept un bărbat matur, dar cu o latură copilăroasă: „Era extrem de darnic, milos și avea, cum se spune, «mână largă». Uneori aveam impresia că tocmai această bunătate îi făcea pe unii oameni din jurul lui să profite de generozitatea sa, iar lucrul acesta mă întrista. Cred că generozitatea lui a fost una dintre cele mai frumoase calități, dar și una dintre vulnerabilitățile lui”.

Un detaliu care îi rămâne proaspăt în memorie este rutina lui zilnică de a face sport în zona piscinei.

„Era ceva ce nu lipsea aproape niciodată dimineața, indiferent de situație”, a povestit ea.

Cum era răsfățată Irina Columbeanu

Irina Columbeanu, care la acea vreme era doar un bebeluș, a rămas adânc întipărită în inima Cristinei.

„Irina a fost încă de micuță un copil aparte, aproape regal prin felul ei de a fi: educată, rafinată, blândă, firavă și foarte ascultătoare. Era extrem de afectuoasă și lipicioasă. Pur și simplu am adorat-o”, spune ea.

De altfel, fosta bonă a Irinei mărturisește că experiența de a o îngriji pe Irina i-a deschis ochii spre dorința de a deveni mamă: „Irina a fost copilul care m-a făcut să-mi doresc cu adevărat să devin mamă”.

Deși nu a mai păstrat legătura strânsă cu Monica sau Irinel, Cristina Mîndru vorbește cu respect despre ei.

„Cu Monica mai schimb câteva cuvinte pe Instagram, iar dacă ne-am întâlni, cu siguranță ne-am saluta și am vorbi cu drag. Cu domnul Irinel Columbeanu, din păcate, nu am mai păstrat legătura, deși mi-am dorit și încă îmi doresc să îl vizitez”, a precizat aceasta.

Astăzi, Cristina Mîndru este mamă a patru copii și conduce un brand de textile și haine exclusiviste, care îi poartă numele.

„Am visuri mari și țintesc sus, dar am învățat să-mi așez prioritățile în ordinea corectă. Înainte de orice îmi doresc pace, liniște, copii sănătoși, o familie binecuvântată și să rămân aproape de Dumnezeu”, a subliniat fosta bonă a Irinei Columbeanu.

Sursă foto: Facebook, Arhivă

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