Cum s-au afișat Monica Gabor și Irina Columbeanu în New York. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu radiază 

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Monica Gabor duce o viață de vis în America, alături de fiica ei, Irina, dar și de partenerul ei, Mr. Pink și fiul acestuia. Vedeta se afișează frecvent alături de fiica ei, care este activă pe rețelele sociale și își ține la curent fanii cu toate activitățile sale dintr-o zi. Recent, cele două s-au afișat șa New York în timp ce testau prăjituri românești. Videoclipul a fost foarte apreciat de românii care le urmăresc și apreciază pe cele două.

Irina Columbeanu, apariție alături de mama ei. Cum arată Monica Columbeanu

Irina Columbeanu a postat un videoclip pe rețelele sociale în care testează dulciuri românești, pregătite într-o cofetărie din New York.

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Monica Gabor arată excelent și chiar radiază alături de fiica ei, lucru pe care l-au observat și internauții în comentarii.

Cele două au încercat mai multe prăjituri tradiționale românești de la cofetăria „Niță Bakery” din New York, după ce Monica Columbeanu a participat la unul dintre cursurile Irinei, de la Facultatea de Medicină.

Monica și fiica ei au împărțit o prăjitură diplomat, o savarină și o figurină de marțipan în formă de pinguin.

„Îmi place foarte mult marțipanul, de aceea l-am ales”, a spus Irina Columbeanu.

Cele două au fost încântate de prăjiturile românești, cu toate că Monica a spus că nu se compară cu prăjiturile din Bacău.

„Mereu vor fi mai bune acelea”, a spus vedeta.

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Cât despre savarină, cele două au dat nota 10, datorită gustului și a nostalgiei. irina Columbeanu a spus că preferata ei este prăjitura boemă, iar pe ultimul loc este diplomatul.

Mai mult, cele două au încercat și o amandină și și-au adus aminte de copilărie. „Eu sunt impresionată de absolut tot”, a spus Irina.

Ce face Irina Columbeanu în SUA

După ce a divorțat de Irinel Columbeanu, Monica Gabor s-a mutat în Statele Unite ale Americii, iar în 2018 i s-a alăturat și Irina.

Fostul model s-a căsătorit în 2022 cu Mr. Pink, un cunoscut om de afaceri american.

Irina Columbeanu și-a făcut o viață în SUA, acolo unde studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York. Ea este activă pe rețelele sociale și le arată urmăritorilor cum arată viața ei în New York, ce învață la facultate și activități are toată ziua. De la cafenele și ore de studiu în bibliotecă, până la sport și cursuri de yoga și pilates, pictură și alte hobby-uri, Irina este o adevărată influenceriță în mediul online, unde are o comunitate impresionantă cu care ține constant legătura.

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