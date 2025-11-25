Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Cum au apărut împreună cele două: „Idolul meu, Moni Bomboni”

Irina Columbeanu s-a întors în Malibu și s-a întâlnit cu mama ei, Monica Gabor. Cele două au apărut împreună pe TikTok, unde tânăra este foarte activă. Fanii le-au admirat pe amândouă, spunându-le că arată ca două surori, nicidecum ca mamă și fiică.
Irina Columbeanu, din nou alături de mama ei. Cum au apărut cele două împreună
Monica Gabor și fiica ei, Irina Columbeanu, s-au reunit după ce tânăra a ajuns din nou peste Ocean. Irina a stat o vreme în România, iar acum a zburat în America pentru a își vedea familia. La întâlnirea cu mama ei, tânăra a decis să facă o filmare pentru prietenii de pe TikTok.
Irina Columbeanu a dezvăluit și cum își alintă mama. La descrierea videoclipului, tânăra a scris un alint simpatic pentru mama ei: „Idolul meu, Moni Bomboni”.
Irina Columbeanu s-a întors în Malibu
Irina Columbeanu și-a petrecut vara în România, iar acum s-a întors în Malibu. Înainte, ea a petrecut câteva săptămâni în Dubai, la mătușa ei, Ramona Gabor. Revenind în SUA, tânăra și-a revăzut mama, iar momentul emoționant l-a împărtășit cu fanii de pe TikTok.
„Am trei părinți minunați. Chiar nu aș putea să cer părinți mai buni decât îi am. Și tati, și Mr. Pink, și mami, toți m-au crescut într-un fel. Sunt mândră să zic că sunt fiica lor. „Mr. Pink e un tată vitreg minunat, e foarte generos, amuzant și are o inimă imensă, chiar foarte mare. L-a ajutat pe tatăl meu. Și pe mine mă ajută foarte mult, o să mă ajute să merg și la facultate. L-a ajutat pe tati să vină să mă viziteze în America și m-a susținut practic de când aveam trei ani și a întâlnit-o pe mama mea. A ajutat-o să vină să mă viziteze din America”, a spus Irina Columbeanu.
