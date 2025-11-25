Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Cum au apărut împreună cele două: „Idolul meu, Moni Bomboni”

Irina Columbeanu s-a întors în Malibu și s-a întâlnit cu mama ei, Monica Gabor. Cele două au apărut împreună pe TikTok, unde tânăra este foarte activă. Fanii le-au admirat pe amândouă, spunându-le că arată ca două surori, nicidecum ca mamă și fiică.

Irina Columbeanu, din nou alături de mama ei. Cum au apărut cele două împreună

Monica Gabor și fiica ei, Irina Columbeanu, s-au reunit după ce tânăra a ajuns din nou peste Ocean. Irina a stat o vreme în România, iar acum a zburat în America pentru a își vedea familia. La întâlnirea cu mama ei, tânăra a decis să facă o filmare pentru prietenii de pe TikTok.

Clipul a devenit rapid viral, iar fanii au reacționat rapid, spunându-le că seamănă izbitor și că par surori, nu mamă și fiică.

Irina Columbeanu a postat un videoclip în care își îmbrățișează și sărută mama. Cele două au o relație apropiată, iar fanii au apreciat legătura puternică dintre ele.

„Două surori”, a fost reacția unui internaut, apreciată și de alți zeci de utilizatori.

Irina Columbeanu a dezvăluit și cum își alintă mama. La descrierea videoclipului, tânăra a scris un alint simpatic pentru mama ei: „Idolul meu, Moni Bomboni”.

Irina Columbeanu s-a întors în Malibu

Irina Columbeanu și-a petrecut vara în România, iar acum s-a întors în Malibu. Înainte, ea a petrecut câteva săptămâni în Dubai, la mătușa ei, Ramona Gabor. Revenind în SUA, tânăra și-a revăzut mama, iar momentul emoționant l-a împărtășit cu fanii de pe TikTok.

Irina Columbeanu locuiește în Malibu cu Monica Gabor, Mr. Pink și fratele ei vitreg. Tânăra este pasionată de pictură și recent și-a reluat activitatea artistică, pe care a împărtășit-o cu fanii ei.

Printre admiratori s-a numărat și mama ei, care i-a adresat cuvinte emoționante.

„Nu există bucurie mai mare decât să te privesc cum creezi. Ești lumina mea, iar talentul tău mă emoționează de fiecare dată”, a scris Monica Gabor pe TikTok.

Cum se înțelege cu tatăl ei vitreg

Irina Columbeanu locuiește alături de mama ei și Mr. Pink. Ea a vorbit despre relația cu tatăl ei vitreg și despre viața în America.

„Am trei părinți minunați. Chiar nu aș putea să cer părinți mai buni decât îi am. Și tati, și Mr. Pink, și mami, toți m-au crescut într-un fel. Sunt mândră să zic că sunt fiica lor. „Mr. Pink e un tată vitreg minunat, e foarte generos, amuzant și are o inimă imensă, chiar foarte mare. L-a ajutat pe tatăl meu. Și pe mine mă ajută foarte mult, o să mă ajute să merg și la facultate. L-a ajutat pe tati să vină să mă viziteze în America și m-a susținut practic de când aveam trei ani și a întâlnit-o pe mama mea. A ajutat-o să vină să mă viziteze din America”, a spus Irina Columbeanu.

