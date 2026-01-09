Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce imagini a făcut publice fiica ei, Irina Columbeanu: „Mămica mea emblematică”

Monica Gabor a împlinit 38 de ani, iar fiica ei, Irina Columbeanu, a postat o serie de imagini cu mama ei, alături de o urare de suflet. Monica locuiește în America de mulți ani, fiind foarte discretă în privința vieții sale personale. Totuși, de când fiica ei a crescut, aceasta a început să fie activă pe rețelele sociale și să împărtășească momente din viața ei și a mamei sale.

Monica Gabor, imagini spectaculoase din tinerețe

Monica Gabor a împlinit 38 de ani pe 8 ianuarie. Vedeta trăiește o viață bună în America, acolo unde locuiește alături de Mr. Pink, partenerul său de viață și fiica ei, Irina Columbeanu.

În mediul online, Irina Columbeanu a distribuit un colaj cu momente speciale din viața mamei sale. În prima fotografie, vedeta apare întinsă pe iarbă în brațe cu fiica ei, de doar câțiva anișor. Imaginea este de-a dreptul emoționantă. Monica este îmbrăcată în roz, iar Irinuca are un zâmbet larg până la urechi.

A doua imagine o arată pe Monica Gabor într-o rochie roz, mulată, coborând dintr-o mașină la un eveniment monden. Este perioada în care era în atenția presei constant datorită relației sale cu Irinel Columbeanu.

Irinuca a transmis un mesaj de la mulți ani mamei sale în limba engleză. Ea a afirmat de mai multe ori că mama ei este un adevărat model în viața sa și că o apreciază enorm.

„La mulți ani mamei mele iconice, frumoase și minunate”, a scris Irina Columbeanu alături de colajul de fotografii cu mama ei.

Monica a primit urări și de la sora ei, Ramona Gabor, stabilită în Dubai, dar și de la prietenele sale.

Ce planuri are Irina Columbeanu

Fiica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu a crescut și este o tânără demnă de toată aprecierea. Ea a început să vină în România pentru diverse proiecte, mai ales că este foarte activă în social media și a prins câteva colaborări.

Irina este o tânără extrem de norocoasă și bine educată, cu propriile ambiții și visuri. La 18 ani, ea spune că nu este interesată de relații romantice, ci preferă să se concentreze pe dezvoltarea personală.

Ea a fost întrebată la un podcast ce ar alege între bani și iubire și a dat un răspuns matur și echilibrat.

„Sunt de părere că nu trebuie să alegi. Pentru mine că sunt la fel de norocoasă precum mama mea și surorile ei, o am în sânge… deci dacă găsesc iubire automat vor fi și bani, pentru că sunt binecuvântată. Chiar nu trebuie să alegi. Dar dacă ar trebui să alegi, eu aș alege iubirea, pentru că te face să te simți împlinită. Știu că merit să fiu și răsfățată”, a răspuns tânăra.

