Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil: „El încă o așteaptă”

Ion Cassian, patronul azilului unde Irinel Columbeanu locuiește din anul 2023, a dezvăluit că fostul milionar speră ca Monica Gabor să-l viziteze. Irinel și Monica au fost căsătoriți între anii 2006 și 2011 și împreună au o fiică, Irina, acum în vârstă de 18 ani.

Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil

Irinel Columbeanu (68 de ani) a aflat din presă că fosta lui soție, Monica Gabor (38 de ani), s-a întors în țară. Fostul milionar a spus că i-ar plăcea să o revadă pe mama fiicei lui.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd”, a mărturisit fostul om de afaceri.

Ulterior, Ion Cassian, patronul azilului unde Irinel Columbeanu locuiește de doi ani, a spus că fostul milionar încă o așteaptă pe fosta soție la azil.

„Monica nu l-a vizitat până acum pe Irinel, la azil, el încă o așteaptă. S-ar bucura să o revadă. Monica a fost cu Irinuca în Dubai, apoi au revenit în țară. Ea a fost și la premiera filmului «Cravata galbenă». Nu știu nici dacă l-a sunat Monica, dar cred că nu. Dacă vorbeau la telefon, el mi-ar fi zis imediat, de bucurie”, a spus Cassian, pentru Click!.

Citește și: Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”

Irina Columbeanu a spus ce relație au părinții ei în prezent

Fiica lui Irinel și a Monicăi, Irina, susține că părinții ei sunt în permanență în contact unul cu celălalt.

„Încă vorbesc, trimit poze cu mine. Își urează «La mulți ani!», «Crăciun fericit!», din-astea. Se mai catch up (țin la curent – n.red.). Nu e niciun bad blood (resentiment – n.red.)”, a spus Irina Columbeanu, la Fresh by Unica.

Cu toate acestea, Irinel a aflat din presă că fosta lui soție s-a întors în țară.

După divorțul de Columbeanu, Monica și-a refăcut viața sentimentală cu afaceristul Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink. Cei doi s-au căsătorit în secret și tot în secret au devenit părinții unui băiețel, în anul 2024. La rândul lui, afaceristul mai are un copil dintr-o relație anterioară, un fiu.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News