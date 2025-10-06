Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”

Irina Columbeanu a oferit detalii rare despre relația dintre ea și tatăl vitreg, Mr. Pink. Mama Irinei, Monica Gabor, și afaceristul american formează un cuplu din anul 2011.

Irina Columbeanu, dezvăluiri rare despre relația cu tatăl vitreg, Mr. Pink

Irina Columbeanu (18 ani) s-a mutat la vârsta de 11 ani în America la mama ei, Monica Gabor, care locuia deja cu partenerul ei de viață, Mr. Pink. După șapte ani de locuit împreună, tânăra a oferit detalii rare despre relația pe care o are cu tatăl vitreg, în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

„E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult de el. Suntem foarte apropiați. Și cu el vorbesc zilnic. A văzut și Alina că am o listă de persoane pe care le sun în fiecare zi: bunicii, adică vecinii din America, pe mami, pe tati, pe Pink, acum o să îi sun și pe verișori, pe mătuși și tot neamul… sunt apeluri zilnice”, a povestit Irina, pentru sursa citată.

Citește și: Cum vrea să câștige Irina Columbeanu bani în România pentru a-și ajuta tatăl. „Cred că este o oportunitate foarte bună!”

„Am încredere în el”

Irina a mai dezvăluit și că Mr. Pink este unul dintre cei mai mari susținători ai ei. Deși este mândru de alegerea ei de a urma medicina, afaceristul o încurajează pe Irina să nu-și neglijeze pasiunea pentru pictură. Pink este de părere că Irina va avea succes indiferent că va alege o carieră medicală sau una artistică.

„El e un om de afaceri, deci crede că o să am succes și în medicină, dar că ar trebui să fac ceva în zona asta. Mă îndrumă și mă încurajează foarte mult să încep să pictez din nou și să-mi deschid o galerie sau să încep să fac ceva, neapărat. Am cam pus stop pentru că m-am concentrat pe școală. Durează foarte mult să pictez. Dar ar trebui să-mi găsesc timp pentru că el zice că voi avea succes și am încredere în el. (…) Chiar dacă Pink e budist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina.

Citește și: Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”

Irina Columbeanu va studia la New York

În această primăvară, Irina a fost admisă la Universitatea din New York, unde intenționează să studieze Medicina. Irina vrea să devină medic dermatolog sau chirurg.

Irina este fiica fostului milionar Irinel și a fostei și singurei lui soții, Monica Gabor. Cei doi au divorțat în anul 2011. Ulterior, Monica l-a cunoscut pe Mr. Pink cu care s-a căsătorit în secret și alături de care a devenit mamă pentru a doua oară. Monica și Mr. Pink au împreună un fiu. La rândul lui, afaceristul mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram; Facebook; Captură YouTube

Irina Columbeanu a oferit detalii rare despre relația dintre ea și tatăl vitreg, Mr. Pink. Mama Irinei, Monica Gabor, și afaceristul american formează un cuplu din anul 2011.

Irina Columbeanu, dezvăluiri rare despre relația cu tatăl vitreg, Mr. Pink

Irina Columbeanu (18 ani) s-a mutat la vârsta de 11 ani în America la mama ei, Monica Gabor, care locuia deja cu partenerul ei de viață, Mr. Pink. După șapte ani de locuit împreună, tânăra a oferit detalii rare despre relația pe care o are cu tatăl vitreg, în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

„E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult de el. Suntem foarte apropiați. Și cu el vorbesc zilnic. A văzut și Alina că am o listă de persoane pe care le sun în fiecare zi: bunicii, adică vecinii din America, pe mami, pe tati, pe Pink, acum o să îi sun și pe verișori, pe mătuși și tot neamul… sunt apeluri zilnice”, a povestit Irina, pentru sursa citată.

Citește și: Cum vrea să câștige Irina Columbeanu bani în România pentru a-și ajuta tatăl. „Cred că este o oportunitate foarte bună!”

„Am încredere în el”

Irina a mai dezvăluit și că Mr. Pink este unul dintre cei mai mari susținători ai ei. Deși este mândru de alegerea ei de a urma medicina, afaceristul o încurajează pe Irina să nu-și neglijeze pasiunea pentru pictură. Pink este de părere că Irina va avea succes indiferent că va alege o carieră medicală sau una artistică.

„El e un om de afaceri, deci crede că o să am succes și în medicină, dar că ar trebui să fac ceva în zona asta. Mă îndrumă și mă încurajează foarte mult să încep să pictez din nou și să-mi deschid o galerie sau să încep să fac ceva, neapărat. Am cam pus stop pentru că m-am concentrat pe școală. Durează foarte mult să pictez. Dar ar trebui să-mi găsesc timp pentru că el zice că voi avea succes și am încredere în el. (…) Chiar dacă Pink e budist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina.

Citește și: Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”

Irina Columbeanu va studia la New York

În această primăvară, Irina a fost admisă la Universitatea din New York, unde intenționează să studieze Medicina. Irina vrea să devină medic dermatolog sau chirurg.

Irina este fiica fostului milionar Irinel și a fostei și singurei lui soții, Monica Gabor. Cei doi au divorțat în anul 2011. Ulterior, Monica l-a cunoscut pe Mr. Pink cu care s-a căsătorit în secret și alături de care a devenit mamă pentru a doua oară. Monica și Mr. Pink au împreună un fiu. La rândul lui, afaceristul mai are un fiu dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram; Facebook; Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News