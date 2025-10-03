  MENIU  
Home > Vedete > Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”

Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”

Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”
Amelia Matei
.  Actualizat 03.10.2025, 18:30

Irina Columbeanu a părăsit România după mai multe luni în care a stat în țară, s-a văzut cu tatăl ei și a petrecut timp cu prietenii. La întoarcerea în America, adolescenta a făcut câteva cumpărături și i-a adus și mamei sale câteva produse românești.

Ce a dus Irina Columbeanu din România în America 

Irina Columbeanu s-a întors în America cu o valiză întreagă de produse tradiționale. Înainte să părăsească România, tânăra s-a dus la cumpărături și a luat mai multe bunătăți pentru acasă, inclusiv pentru mama ei, căreia îi este dor de gusturile românești.

Adolescenta s-a filmat într-un supermarket din București și le-a arătat prietenilor virtuali ce produse românești a cumpărat pentru ea, pentru mama ei, dar și pentru mătușa ei.

Monica Gabor, mesaj emoționant după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele lui Cătălin BotezatuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Ea a cumpărat tot felul de dulciuri românești de care i-a fost dor și mai multe pungi de pufuleți. Pe lângă asta, ea a cumpărat napolitane, batonul Rom, sare de lămâie pentru a acri ciorbele, cabanoși, dar și halva pentru mama ei. 

Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Recomandarea zilei

Citește și: Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”

„Pentru ciorbele Ramonei și ale lui mami… Îi voi congela pentru zbor”, a spus adolescenta care a arătat sarea de lămâie și bucățile de kaizer, șuncă și cârnați.

Sunt imaginile momentului. Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, fosta ministră a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Sunt imaginile momentului. Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, fosta ministră a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Recomandarea zilei

Pentru Ramona Gabor, Irina a cumpărat multe eugenii, preferatele ei. „Să sperăm că o să încapă în valiză”.

Adolescenta urmează să înceapă facultatea

Irina Columbeanu a petrecut câteva luni în București, timp în care a făcut o mulțime de activități și a petrecut timp cu tatăl ei. 

@columbeanu.irina

hehe

♬ Ani de liceu – Stela Enache

Adolescenta urmează să înceapă studiile la o universitate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, unde a fost deja acceptată.

Citește și: Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”

Fiica Monicăi Colmbeanu vrea să devină medic nutriționist. Între timp, ea își câștigă singură banii și face bani din social media.

„Acum mă ocup de social media și îmi place să lucrez și să fiu independentă. Mama mereu m-a învățat să fiu așa, să am bănuții mei. Sunt foarte fericită că am învățat să nu depind de nimeni”, spunea ea.

Citește și: Monica Gabor, mesaj emoționant după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele lui Cătălin Botezatu: „O experiență minunată”

Tânăra a fost admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York. Ea a avut performanțe deosebite în liceu și chiar a primit o bursă în valoare de 2.000 de dolari și distincția de Tânărul Anului 2025 pentru activitatea sa din cadrul Clubului Băieților și Fetelor din Malibu, ca urmare a rezultatelor academice extraordinare.

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Fanatik
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat
GSP.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi a fost botezat » Ce nume are micuțul
Click.ro
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Citește și...
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Împăcarea MOMENTULUI în showbiz! Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună! Cei doi au fost surprinși foarte zâmbitori, alături de fetițele lor!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Ce spune Theo Rose despre cei care nu dădeau nicio șansă relației ei cu Anghel Damian: „El m-a pus să mă uit concret la viața noastră”
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Cum a încălcat Anda Adam contractul cu Antena 1. Artista a povestit o scenă care încă nu a fost difuzată la Tv
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Elle
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
Artistul nostru a devenit TATĂ pentru a doua oară! A păstrat secretul, iar acum a făcut PRIMELE declarații după ce familia lui s-a mărit: "Sunt de două ori mai fericit"
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Ce a adunat Irina Fodor din Asia Express. A strâns o avere în cele cinci sezoane: „Am multe, soțul nu știe”
Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi
Zodii care își plătesc datoriile karmice toamna aceasta: lecții, revelații și transformări uriașe pentru șase nativi
Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025
Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025
Dan Alexa are o nouă cucerire. Cine este bruneta cu care s-a afișat
Dan Alexa are o nouă cucerire. Cine este bruneta cu care s-a afișat
Observator News
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ajutor pentru energie 2025: Preț maxim 1 leu/KWh pentru românii care au aceste venituri
Ajutor pentru energie 2025: Preț maxim 1 leu/KWh pentru românii care au aceste venituri
Atac violent în Buzău. O femeie a fost înjunghiată de fostul concubin chiar în fața farmaciei unde lucra
Atac violent în Buzău. O femeie a fost înjunghiată de fostul concubin chiar în fața farmaciei unde lucra
Focare de hepatită A în Bihor! 22 de localități afectate și aproximativ 450 de cazuri confirmate
Focare de hepatită A în Bihor! 22 de localități afectate și aproximativ 450 de cazuri confirmate
Ce este sindromul Tourette, tulburarea de care suferă un mare artist
Ce este sindromul Tourette, tulburarea de care suferă un mare artist
TV Mania
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, show total la sală! Vezi ce exerciții trăznite au făcut cei doi și cum au reacționat fanii
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Cum arată soția lui Cosmin Stan. Cea mai recentă imagine cu Oana publicată de prezentatorul de la Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton