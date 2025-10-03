Ce a dus Irina Columbeanu din România în America: „Astea sunt pentru mama”

Irina Columbeanu a părăsit România după mai multe luni în care a stat în țară, s-a văzut cu tatăl ei și a petrecut timp cu prietenii. La întoarcerea în America, adolescenta a făcut câteva cumpărături și i-a adus și mamei sale câteva produse românești.

Ce a dus Irina Columbeanu din România în America

Irina Columbeanu s-a întors în America cu o valiză întreagă de produse tradiționale. Înainte să părăsească România, tânăra s-a dus la cumpărături și a luat mai multe bunătăți pentru acasă, inclusiv pentru mama ei, căreia îi este dor de gusturile românești.

Adolescenta s-a filmat într-un supermarket din București și le-a arătat prietenilor virtuali ce produse românești a cumpărat pentru ea, pentru mama ei, dar și pentru mătușa ei.

Ea a cumpărat tot felul de dulciuri românești de care i-a fost dor și mai multe pungi de pufuleți. Pe lângă asta, ea a cumpărat napolitane, batonul Rom, sare de lămâie pentru a acri ciorbele, cabanoși, dar și halva pentru mama ei.

Citește și: Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”

„Pentru ciorbele Ramonei și ale lui mami… Îi voi congela pentru zbor”, a spus adolescenta care a arătat sarea de lămâie și bucățile de kaizer, șuncă și cârnați.

Pentru Ramona Gabor, Irina a cumpărat multe eugenii, preferatele ei. „Să sperăm că o să încapă în valiză”.

Adolescenta urmează să înceapă facultatea

Irina Columbeanu a petrecut câteva luni în București, timp în care a făcut o mulțime de activități și a petrecut timp cu tatăl ei.

Adolescenta urmează să înceapă studiile la o universitate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, unde a fost deja acceptată.

Citește și: Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”

Fiica Monicăi Colmbeanu vrea să devină medic nutriționist. Între timp, ea își câștigă singură banii și face bani din social media.

„Acum mă ocup de social media și îmi place să lucrez și să fiu independentă. Mama mereu m-a învățat să fiu așa, să am bănuții mei. Sunt foarte fericită că am învățat să nu depind de nimeni”, spunea ea.

Citește și: Monica Gabor, mesaj emoționant după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele lui Cătălin Botezatu: „O experiență minunată”

Tânăra a fost admisă la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York. Ea a avut performanțe deosebite în liceu și chiar a primit o bursă în valoare de 2.000 de dolari și distincția de Tânărul Anului 2025 pentru activitatea sa din cadrul Clubului Băieților și Fetelor din Malibu, ca urmare a rezultatelor academice extraordinare.

Urmărește-ne pe Google News