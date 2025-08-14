Unde au mers Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, după ce s-a scris că fostul afacerist a murit: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică”

Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil după ce s-a speculat că fostul afacerist a murit. Irinel Columbeanu are 68 de ani și locuiește la azil de la sfârșitul anului 2023.

Irinel Columbeanu, scos în oraș de fiica lui, Irina

Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina, profită de vacanța de vară a tinerei de 18 ani pentru a petrece timp împreună. Irina a fost crescută de tatăl ei până la vârsta de 11 ani, când s-a mutat cu mama ei în America, unde se va întoarce la toamnă pentru a începe Medicina la Universitatea din New York.

Până se va reîntoarce în Statele Unite, Irina Columbeanu se bucură de timpul pe care-l mai are alături de tatăl ei. Recent, tânăra a mers cu tatăl ei la un restaurant din București pentru a savura câteva dintre preparatele lor preferate.

„Bună ziua! Sunt aici cu tatăl meu. Suntem la (un restaurant din București) și o să încercăm câteva feluri de mâncare”, spune Irina Columbeanu într-un videoclip publicat pe TikTok.

În videoclip, duo-ul tată fiică mănâncă icre, caracatiță și mici. Masa s-a încheiat cu un desert, respectiv profiterol. Pe tot parcursul videoclipului, Irina taie preparatele pentru tatăl ei, ceea ce îl face pe fostul afacerist să glumească: „Vedeți, e foarte practic să ai o fiică. O tânără domnișoară care să te ajute”.

Postarea Irinei are aproape 1 milion de vizualizări, peste 70.000 de aprecieri și peste 1500 de comentarii.

„Sfatul meu: Sacrifică tot ce poți, atât cât poți, și te rog petrece cât poți tu de mult timp cu el și arată-i toată iubirea ta. Timpul lui e limitat de vârstă. Nu lăsa alte lucruri să îți fure timpul cu el. Îl vei căuta la un moment dat dacă nu te bucuri acum de prezența lui!”, a comentat cineva.

Ce facultate va urma Irina Columbeanu

În prezent, Irina Columbeanu este concentrată pe studiile sale și pe relația pe care o are cu părinții ei.

„Acum mă concentrez pe școală și pe tatăl meu”, a spus tânăra în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.

Irina Columbeanu s-a mutat cu mama ei, Monica Gabor, în anul 2018, la vârsta de 11 ani. Irina a locuit cu Monica, soțul ei, afaceristul Poe Qui Ying Wangsuo, cunoscut drept Mr. Pink, și cu fratele ei vitreg, fiul lui Pink dintr-o fostă relație. Anul trecut, familia Irinei s-a mărit cu încă un frate vitreg. Monica a devenit mamă pentru a doua în secret. Vestea a fost dată de Irinel, iar subiectul a fost evitat de Irina în aparițiile ei televizate și online.

Din toamnă, Irina se va muta la New York, unde va studia Medicina. Înainte să fie admisă la Universitatea New York, Irina luase în considerare să studieze la Cluj. Irina vrea să devină medic dermatolog sau chirurg.

Foto: Instagram; Captură YouTube/TikTok

