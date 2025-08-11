Irinel Columbeanu și-a aranjat deja înmormântarea. Care este ultima dorință a fostului milionar și cine se va ocupa de funeralii

Irinel Columbeanu și-a aranjat deja înmormântarea și știe exact cum vrea să se întâmplă, atunci când va veni momentul. Fostul milionar a decis și în privința locului de veci, acesta exprimându-și dorința de a fi aproape de o persoană dragă lui. Columbeanu are 68 de ani și se confruntă cu anumite probleme de sănătate specifice vârstei înaintate.

Irinel Columbeanu, planuri pentru înmormântare. Care sunt cerințele lui

Irinel Columbeanu își face deja planuri pentru momentul în care va părăsi această lume. Fostul soț al Monicăi Gabor se confruntă cu anumite probleme de sănătate, iar vârsta înaintată îl face să se îngrijească de aspecte precum locul de veci și detalii privind aranjamentele ceremoniei de înmormântare.

Fostul om de afaceri are 68 de ani și trece printr-o perioadă grea, după ce și-a pierdut toată averea și a rămas fără nimic. El a ajuns să locuiască într-un centru de bătrâni din Ghermănești, locul în care și tatăl lui și-a petrecut ultimele clipe din viață.

Totuși, pensia pe care o încasează Columbeanu lunar nu îi ajunge pentru a plăti costurile azilului, așa că fiica lui, Irinuca, l-a mai ajutat cu bani.

Totodată, el se bucură de suportul pe care patronul azilului, Ion Casian, i l-a oferit. Acesta i-a promis că va avea grijă de el și continuă să își țină promisiunea față de el.

Columbeanu vrea să fie înmormântat la cimitirul Ghencea Militari

Irinel Columbeanu vrea să fie înmormântat la Cimitirul Ghencea Militari, alături de tatăl lui. Patronul azilului în care stă este cel care se va ocupa de înmormântarea fostului milionar, la dorința acestuia.

„Am discutat cu Irinel despre asta, mi-a spus că ar vrea să fie înmormântat unde este și tatăl lui (n.r.-la Cimitirul Ghencea Militar), acolo au locul de veci al familiei. Dar, nu voi fi singurul care se va ocupa de asta, mi-a lăsat și numărul de telefon al unei cunoștințe, cu care ar trebui să iau legătura, după decesul lui. Eu m-am mai ocupat și de înmormântările altor foști pacienți, care m-au rugat să îi conduc pe ultimul drum. Am plătit adesea tot, de la sicriu, până la parastas. Dacă așa mă roagă oamenii, le respect această ultimă dorință”, a spus patronul azilului, conform Click.ro.

Tot acesta a spus că fiica lui Columbeanu, Irinuca, l-a mai ajutat pe acesta cu bani, iar vechi prieteni l-au mai scos la masă sau la plimbare.

Cum și-a pierdut Irinel Columbeanu toată averea

Irinel Columbeanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și bogați oameni de afaceri din România. El avea o avere estimată la 150 de milioane de euro. Cifra a scăzut la doar 7 milioane de euro în 2009.

Se pare că fostul afacerist a ajuns în această situația după o decizie greșită pe care a luat-o în afaceri. El a vrut să se implice în producția de ciment, sub brandul „columbeanit” și voia să revoluționeze industria construcțiilor.

Totuși, planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din târg, iar afacerea a început să piardă bani masiv. Columbeanu a spus la vremea aceea că fabrica de ciment a fost principală cauză a declinului său financiar, dar nu a intrat în detalii.

Banii se pot pierde foarte ușor. Nu vreau să ajung să explic exact cum i-am pierdut pe aceștia. Cum se pot face, se pot și pierde prin niște decizii eronate de business. Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii, care ar fi putut să fie oriunde în lume.

Aici a fost mai puțin prielnică această desfășurare a afacerii, domeniul era foarte nou, iar climatul ce înconjura această afacere, mă refer la afacerea cu acel, hai să-i spunem ciment, a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu, de către România”, a spus el.

Lucrurile au început să se agraveze până a ajuns să fie dat afară dintr-un apartament cu două camere din cartierul Cosmpolis în care locuia cu chirie, după ce a acumulat datorii la întreținere.

Tot din cauza datoriilor, el a pierdut vila de la Izvorani, mașina de lux și alte imobile din București.

Mai mult, în 2020, fostă vilă a luat foc și a ars din temelii. Acum, fostul afacerist a ajuns să locuiască într-un azil de bătrâni, același în care tatăl lui și-a trăit ultimele clipe din viață.

