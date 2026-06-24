Irinel Columbeanu și-a ținut promisiunea față de Irinuca, fiica lui. Ce l-a rugat tânăra: „Nu s-a lăsat până nu l-a rugat fata lui” 

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Irina Columbeanu s-a întors în urmă cu doi ani în România pentru a își petrece vacanța alături de tatăl ei, după ce nu mai fusese în țară de cinci ani. Anul acesta, nu știe dacă va mai putea ajunge să își vadă tatăl, însă cei doi țin legătura și au o relație apropiată.

Irinel Columbeanu a renunțat la fumat pentru fiica lui

Irinel Columbeanu s-a lăsat de fumat pentru fiica lui. El a spus că nu știe dacă fiica lui va veni în România anul acesta pentru vacanța de vară, însă a precizat că vorbește frecvent cu ea la telefon și îi duce dorul în fiecare zi.

El a spus că nu a mai văzut-o pe Irinuca de anul trecut și că fata este ocupată cu examenele la facultate.

„Am vorbit cu Irinel, încă nu știe nimic, Irinuca nu i-a spus exact dacă va veni în țară sau nu. Nu s-au văzut de anul trecut! Îi e dor de ea, când o vede e topit. Probabil va fi ca o surpriză, dacă Irinuca se decide să vină. E prinsă cu facultatea, cu examenele, este o tânără care studiază, spre marea bucurie a lui Irinel, care a investit în educația ei, pe când era în România, iar el încă avea bani.

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O iubește foarte mult. Au o relație frumoasă, vorbesc adesea la telefon. Bani ea nu are să-i trimită, nu are un loc de muncă, e încă studentă. Dar i-a promis că, atunci când va câștiga bani, îl va ajuta să plătească taxa la azil, ca să mai acopere restanțele”, a spus Ion Cassian pentru Click.

Fostul milionar a renunțat la fumat pentru fiica lui

Directorul azilului în care locuiește Irinel Columbeanu a vorbit despre faptul că acesta fuma destul de mult în anii trecuți. În plus, el a suferit nu mai puțin de 3 accidente vascular cerebrale, iar medicii l-au sfătuit să renunțe la acest viciu.

„Irinel fuma foarte mult anii trecuți. După cele trei AVC-uri suferite, medicii l-au sfătuit să renunțe la acest viciu. Nu s-a lăsat de fumat până nu l-a rugat și fiica lui, Irinuca. Acum se simte bine, starea lui de sănătate este bună, e optimist”, a adăugat directorul azilului din Ghermănești.

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Irinel Columbeanu a împlinit recent 69 de ani, motiv pentru care Ion Casian l-a dus să sărbătorească într-un loc special.

„A fost serbat în acel local, pentru că este preferatul lui Irinel. A locuit cândva în vecinătate, tot aici îl aduceau și părinții când aveau petreceri în familie. De altfel, toți chelnerii îl cunosc, a venit adesea la diverse evenimente. A avut mâncare pe placul lui, dar și un tort delicios. A suflat în lumânări, a fost fericit. Am adus cu noi și o asistentă medicală de la azil, în caz că i se făcea rău, să îl ajute. Ținând cont că Irinel Columbeanu a suferit în trecut trei AVC-uri, trebuie supravegheat”, a încheiat Ion Casian.

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