Irinel Columbeanu locuiește la un azil din Ghermănești de c câțiva ani de zile. Fostul milionar a avut în ultimii ani probleme serioase de sănătate, inclusiv trei accidente vasculare cerebrale. Acum, el se află în grija personalului de la cămin, iar acum, conducerea a decis să îi ofere un coleg de cameră, pentru ca timpul să treacă mai ușor. Iată cine este acesta.

Cine este colegul de cameră a lui Irinel Columbeanu la azil

Personalul de la azilul din Ghermănești unde locuiește Irinel Columbeanu încearcă să ii facă fostului milionar viața cât mai frumoasă.

Recent, Irinel Columbeanu a fost mutat într-o altă cameră, iar această schimbare pare să îi priască. Directorul azilului spune că fostul afacerist are acum un coleg de cameră, un bărbat cu care acesta poartă conversații și schimbă păreri, lucru extrem de important, mai ales în contextul dat.

Bărbatul este educat și comunicativ, așa că Irinel Columbeanu are cu cine discuta. Personalul azilului speră ca această schimbare să îi fie benefică fostului milionar și să îl determine să iasă mai mult din zona de confort.

Nu îi era bine singur în cameră, cum a stat, la început, așa cum ceruse. Se înstrăinase, nu prea ieșea, decât la masă, citea și se uita la televizor. Acum, de când am decis, de comun acord, să mai stea cu cineva, este mai vioi.

L-am mutat cu un domn cult, manierat, are la bază și studii superioare, cu el dezbate și știrile tv, stau de vorbă. Mă bucur că îi este bine așa, că acest coleg de cameră este pe placul lui.

Sper ca vremea să fie mai bună, în următoarea perioadă, și Irinel să iasă mai des pe afară, pe aici, prin curte sau să mai vină prietenii și să-l mai invite prin oraș, așa cum îi place.

Iarna, fiind foarte frig, și el având niște probleme de sănătate, deși nu grave, evită să iasă din cămin”, a declarat Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, conform click.ro.

Cu ce își ocupă timpul la azil după ce s-a pocăit

Irinel Columbeanu s-a pocăit recent, iar timpul pe care îl petrece la cămin îl dedică cititulului, meditatului și micilor momente de bucurie când vorbește cu fiica lui.

„Cred că e mai inteligent să îmi petrec timpul citind Biblia. Nu prea mai ies. Biblia după Ioan citesc și îmi place”, spunea fostul milionar.

El are o pensie de 2.000 de lei pe lună, însă are și datorii la bănci, motiv pentru care are propriri multiple

