Irinel Columbeanu locuiește la un azil din Ghermănești de c câțiva ani de zile. Fostul milionar a avut în ultimii ani probleme serioase de sănătate, inclusiv trei accidente vasculare cerebrale. Acum, el se află în grija personalului de la cămin, iar acum, conducerea a decis să îi ofere un coleg de cameră, pentru ca timpul să treacă mai ușor. Iată cine este acesta.
Recent, Irinel Columbeanu a fost mutat într-o altă cameră, iar această schimbare pare să îi priască. Directorul azilului spune că fostul afacerist are acum un coleg de cameră, un bărbat cu care acesta poartă conversații și schimbă păreri, lucru extrem de important, mai ales în contextul dat.
Bărbatul este educat și comunicativ, așa că Irinel Columbeanu are cu cine discuta. Personalul azilului speră ca această schimbare să îi fie benefică fostului milionar și să îl determine să iasă mai mult din zona de confort.
Nu îi era bine singur în cameră, cum a stat, la început, așa cum ceruse. Se înstrăinase, nu prea ieșea, decât la masă, citea și se uita la televizor. Acum, de când am decis, de comun acord, să mai stea cu cineva, este mai vioi.