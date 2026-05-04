Irinel Columbeanu, reacție după ce Irinuca a obținut un job ca fotomodel în SUA: „Să nu lase școala în urmă!”

Irinel Columbeanu a reacționat după ce fiica lui, Irinuca, a realizat o ședință foto în America și pare că ar avea succes într-o carieră în domeniu. Fiica fostului milionar cochetează cu lumea modei, însă tatăl ei nu sunt foarte mulțumit cu acest aspect. Iată cum a reacționat Irinel Columbeanu când a aflat că fiica lui a obținut un job ca fotomodel în SUA.

Irinel Columbeanu, deloc mulțumit de faptul că Irinuca ar putea avea o carieră în modeling

Irinel Columbeanu își dorește ce e mai bun pentru fiica lui, Irinuca. El a investit mulți bani în educația fiicei sale, iar acum nu se împacă prea bine cu ideea că tânăra cochetează și cu lumea modei.

Ion Casian, directorul azilului din Ghermănești unde locuiește Irinel Columbeanu, a povestit despre reacția acestuia când a aflat că fiica lui a realizat o ședință foto în America.

Se pare că fostul milionar nu este foarte fericit fcu decizia tinerei și că spera să o țină departe de lumea modei, pe care nu o consideră potrivită pentru Irinuca.

„Irinel vrea ca Irinuca să se concentreze numai pe școală, pe facultatea de medicină din America, nu pe lumea modei, pe care o cunoaște, căci și Monica Gabor, fosta lui soție, a fost fotomodel. Vrea ca Irinuca să nu lase școala în urmă, să devină medic. Cât a stat la el, fata a fost la școli private, a investit bani în educația ei, ca să devină cineva în viață”, a povestit Ion Casian pentru Click!

Irinuca este studentă la Facultatea de Medicină a Universității din New York. În același timp, tânăra cochetează cu viața de influencer și cu cea de model.

Ea a venit în România în vizită anul trecut și a participat la Transilvania Fashion Week, care a avut loc la Cluj. Și atunci, tatăl ei a fost dezamăgit, pentru că nu a fost invitat.

„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni. Mai mult, Irinel nici nu mai știa pe unde este fiica lui, dacă e în țară sau nu, căci în ultima vreme nu-l mai vizitase, după ce s-a întors din America.

Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”.

