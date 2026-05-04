Irinel Columbeanu, reacție după ce Irinuca a obținut un job ca fotomodel în SUA: „Să nu lase școala în urmă!”

Irinel Columbeanu a reacționat după ce fiica lui, Irinuca, a realizat o ședință foto în America și pare că ar avea succes într-o carieră în domeniu. Fiica fostului milionar cochetează cu lumea modei, însă tatăl ei nu sunt foarte mulțumit cu acest aspect. Iată cum a reacționat Irinel Columbeanu când a aflat că fiica lui a obținut un job ca fotomodel în SUA.
„Irinel vrea ca Irinuca să se concentreze numai pe școală, pe facultatea de medicină din America, nu pe lumea modei, pe care o cunoaște, căci și Monica Gabor, fosta lui soție, a fost fotomodel. Vrea ca Irinuca să nu lase școala în urmă, să devină medic. Cât a stat la el, fata a fost la școli private, a investit bani în educația ei, ca să devină cineva în viață”, a povestit Ion Casian pentru Click!
„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni. Mai mult, Irinel nici nu mai știa pe unde este fiica lui, dacă e în țară sau nu, căci în ultima vreme nu-l mai vizitase, după ce s-a întors din America.
Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”.