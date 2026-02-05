Cum a încercat Irinel Columbeanu să facă bani, fiind la azil. Mihai Albu a dezvăluit planul

Irinel Columbeanu ar fi încercat să facă rost de bani chiar și după ce a ajuns la azil. Cel care l-a dat de gol a fost Mihai Albu, prietenul lui.

Irinel Columbeanu a vrut să facă bani din azil

Irinel Columbeanu locuiește de câțiva ani la un azil din apropierea Bucureștiului. Este același loc în care a fost internat și tatăl lui, în ultimele luni de viață. Proprietarul azilului i-a făcut o reducere, iar câteva persoane apropiate l-au ajutat cu bani pe fostul miliardar de la Izvorani.

Totuși, se pare că Irinel ar fi încercat să facă bani pe cont propriu, după ce a intrat la azil. Mihai Albu a fost cel care l-a dat de gol pe bunul său prieten. Designerul a povestit în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu faptul că a avut o convorbire telefonică cu Irinel Columbeanu, în care a aflat din ce vrea să facă bani.

„O singură dată am mai vorbit cu dânsul la telefon. Ajunsese la azil și avea un program, încerca să facă reclamă unei platforme de brokeraj, probabil persoana care avea firma respectivă l-a contactat pentru notorietate și atunci am vorbit, să ne sfătuim. Ideea era dacă merge treaba cu brokerajul, aceasta a fost discuția. Atât pot să vă spun, restul rămâne între noi”, a declarat Mihai Albu.

El a mărturisit că a încercat să fie un sprijin pentru Irinel Columbeanu, însă după ce acesta s-a mutat la azil, cei doi nu s-au mai văzut.

De ce nu l-a mai vizitat Mihai Albu pe Irinel Columbeanu

„Eu nu l-am vizitat și recunosc lucruri ăsta, mi-a fost puțin peste mână să merg la azil. Am mai vorbit la telefon o dată, dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu avocatul Cristi Sârbu, l-am invitat și am tot ieșit cu el.

Ziceam hai să îl invităm și pe el, mai ales că era într-o situație dificilă. L-am mai scos din casă, am ieșit cu toții și a fost bine. După aceea, a fost dânsul cu problemele de sănătate, apoi a ajuns la azil”, a continuat Mihai Albu.

Irinel Columbeanu este vizitat adesea la azil de către fiica lui, Irina, când aceasta vine în România. Fostul milionar spune că are o pensie bună și că a ales să vină la azil pentru a avea parte de îngrijire medicală și „bătrâneți liniștite”.

