Irinel Columbeanu s-a pocăit, la 68 de ani. Ce a spus fostul om de afaceri în timpul botezului

Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi Gabor, s-a botezat la 68 de ani, marcând un nou început spiritual. Evenimentul a avut loc într-un cadru simplu, iar fostul milionar a declarat că dorește să-l urmeze pe Domnul Iisus Hristos.

Irinel Columbeanu s-a pocăit

Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi Gabor, a luat o decizie importantă care marchează o schimbare majoră în viața sa. La vârsta de 68 de ani, într-un moment dificil, în care s-a confruntat cu probleme financiare și de sănătate, acesta a ales să se apropie de credință și să-și găsească liniștea sufletească.

Recent, fostul om de afaceri s-a botezat recent într-o ceremonie discretă, desfășurată într-o biserică, alături de persoane apropiate.

În cadrul evenimentului, fostul milionar a purtat haine albe, simbolizând puritatea și începutul unui nou drum spiritual. Vizibil emoționat, el a declarat cu zâmbetul pe buze: „Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”

Momentul a fost încărcat de emoție, fiind un pas semnificativ în viața lui Columbeanu, care a ales să își regăsească echilibrul prin credință.

Viața lui Irinel Columbeanu după pierderea averii

După ce a pierdut întreaga avere, Irinel Columbeanu locuiește acum într-un azil din Ghermănești. Aici își va petrece și sărbătorile de iarnă, conform declarațiilor lui Ion Cassian, directorul căminului pentru bătrâni. Acesta a explicat că nici prietenii fostului om de afaceri, nici fiica sa, Irina Columbeanu, care locuiește în Statele Unite, nu au anunțat că ar avea planuri speciale pentru el în perioada sărbătorilor.

„Nici prietenii și nici fiica lui nu m-au anunțat, până acum, dacă îl vor invita la vreo petrecere. Prin urmare, Irinel Columbeanu va sărbători alături de noi, de ceilalți pensionari pe care îi găzduim. Vor avea un meniu delicios, ca la mama acasă: caltaboși, cârnați, sărmăluțe cu mămăliguță, cozonac, prăjituri… Mezelurile și sarmalele le vom găti din carne de porc cumpărată de la o fermă, totul este sănătos”, a declarat Ion Cassian pentru Click.

Directorul azilului a oferit detalii despre cum se vor desfășura sărbătorile de iarnă pentru rezidenți, inclusiv pentru Irinel Columbeanu.

„Avem și un bucătar care prepară aceste bunătăți, nu le cumpărăm. Eu le gust primul, vreau mereu să mă asigur că este totul perfect. Și eu voi fi alături de Irinel Columbeanu, ne așezăm cu toții la masă, frumos îmbrăcați”, a mai adăugat Ion Cassian.

În plus, programul festiv include și prezența unui preot din zonă, care va binecuvânta bucatele și va oferi ocazia celor prezenți să se spovedească și să se împărtășească. Atmosfera va fi completată de un brad împodobit cu globuri, colindători și un Moș Crăciun care va împărți daruri.

„Va fi o atmosferă de sărbătoare, vom fi cu toții, va fi frumos. Irinel Columbeanu se va bucura cu siguranță de tot acest program. Nu este singur, ne are pe noi toți”, a concluzionat directorul căminului.

Sursă foto: Captură Youtube

