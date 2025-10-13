Irina Columbeanu susține că tatăl ei suferă de Alzheimer. Irinel Columbeanu nu a vrut să își accepte boala: „Diagnosticul a fost confirmat”

Irina Columbeanu a plecat în urmă cu câțiva ani în America, unde locuiește în prezent cu mama ei, Monica Gabor, și soțul acesteia, Mr. Pink. Însă, tânăra nu a uitat de tatăl ei, Irinel Columbeanu, pe care îl vizitează de câte ori are ocazia. Acum, aceasta a dezvăluit că fostul om de afaceri a fost diagnosticat cu o boală cruntă: Alzheimer.

Irinel Columbeanu, diagnosticat cu Alzheimer

Irinel Columbeanu (68 ani) locuiește de mai mult timp într-un azil din Ghermănești, unde a ajuns după ce și-a pierdut întreaga avere. Uitat de majoritatea prietenilor săi, fostul om de afaceri mai este vizitat acum de fiica sa, Irina, care locuiește în America, cu mama ei.

Astfel, tânăra de 18 ani și-a vizitat tatăl de mai multe ori vara aceasta, iar acum a dezvăluit pentru presa din SUA că Irinel Columbeanu a fost diagnosticat cu Alzheimer.

Irina Columbeanu a povestit cum, în momentul în care tatăl ei a început să aibă probleme de sănătate, a început și ea să se documenteze și să se uite la mai multe podcasturi de sănătate și să citească jurnale medicale.

„Cea mai mare realizare de care sunt mândră provine dintr-una dintre cele mai dureroase experiențe ale mele. Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc. Când ne-am reunit, bucuria mea a fost umbrită de confruntarea neașteptată cu starea de sănătate deteriorată a tatălui meu. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate după ce el adormea, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce”, a declarat Irina Columbeanu pentru Shoutout LA.

Irinel Columbeanu a refuzat să își accepte problema de sănătate

Irina Columbeanu spune că a insistat ca tatăl ei să caute ajutor specializat, mai ales că acesta a refuzat inițial să își accepte diagnosticul. Mai mult decât atât, ea l-a contactat pe doctorul Newton Howard, din SUA, care a descoperit un tratament revoluționar pentru această boală. Acesta a fost și momentul în care fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu și-a descoperit pasiunea pentru medicină și neuroplasticitate.

„După luni de rugăminți ca să caute ajutor medical pentru o problemă pe care refuza să o accepte, diagnosticul a fost confirmat. Acest lucru a aprins în mine o pasiune de neegalat. L-am contactat pe dr. Newton Howard, fost profesor la Georgetown, care fondase o companie axată pe utilizarea implanturilor wireless pentru tratarea Alzheimerului. Studiind stimularea transcraniană cu curent direct (tDCS), am fost fascinată de cum curenții electrici pot stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Ideea că o tehnologie simplă, ieftină și minim invazivă l-ar putea trata pe tatăl meu și ar putea revoluționa sănătatea globală m-a inspirat profund. Plănuiesc să continui să cultiv această pasiune în facultate la Medicină, dar și mai departe”, a mai spus Irina Columbeanu pentru publicația americană.

