Emily Burghelea a născut luni, 13 octombrie, al treilea copil. Influencerița a făcut anunțul pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care își ține bebelușul nou-născut în brațe.

Emily Burghelea a născut al treilea copil

Emily Burghelea (26 de ani) a născut al treilea copil.

„Am reușit…”, a scris influencerița în mediul online, în dreptul unei fotografii în care își ține bebelușul nou-născut în brațe.

Influencerița nu a dezvăluit încă sexul bebelușului și nici numele acestuia. Emily Burghelea și soțul ei, Andrei, mai au doi copii împreună, Amedea și Damian, în vârstă de 4 și, respectiv, 2 ani.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în timpul sarcinii

Cu câteva luni înainte să nască al treilea copil, Emily Burghelea a povestit că organismul ei nu putea asimila fierul, motiv pentru care a trebuit să facă o transfuzie de sânge.

Influencerița a fost supravegheată atent de medici și a reușit să ducă sarcina la termen în siguranță.

Îi place să primească sfaturi de parenting

Într-un interviu pentru Unica.ro, Emily Burghelea a spus cum privește sfaturile de parenting. Copiii ei fiind apropiați ca vârste și încă mici, Emily se confruntă zilnic cu situații noi. De aceea, fostei asistente de la „Acces Direct” îi place foarte tare să ceară sfaturi. Emily este de părere că e mai bine să învățăm din experiențele celorlalți, decât să facem propriile greșeli și-apoi să regretăm. Cu toate acestea, tânăra nu este de acord cu sfaturile nesolicitate.

„Da, îmi place foarte mult să primesc sfaturi de parenting. De foarte multe ori mă confrunt cu situații noi și de foarte multe ori întreb. Mi se pare că e mai ușor să înveți din experiența altor oameni decât să trebuiască să te confrunți tu cu anumite lucruri și să înveți din experiența proprie. Totuși, cred că n-ar trebui să dai sfaturi fără să ți se ceară. Asta mi se pare foarte important. Nu trebuie să nu ne impunem în niciun fel în educația altor copii și să intrăm cu bocancii în familiile altor persoane”, a spus Emily, pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@emilyburghelea

