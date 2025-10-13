Într-un interviu pentru Unica.ro, Emily Burghelea a spus cum privește sfaturile de parenting. Copiii ei fiind apropiați ca vârste și încă mici, Emily se confruntă zilnic cu situații noi. De aceea, fostei asistente de la „Acces Direct” îi place foarte tare să ceară sfaturi. Emily este de părere că e mai bine să învățăm din experiențele celorlalți, decât să facem propriile greșeli și-apoi să regretăm. Cu toate acestea, tânăra nu este de acord cu sfaturile nesolicitate.
„Da, îmi place foarte mult să primesc sfaturi de parenting. De foarte multe ori mă confrunt cu situații noi și de foarte multe ori întreb. Mi se pare că e mai ușor să înveți din experiența altor oameni decât să trebuiască să te confrunți tu cu anumite lucruri și să înveți din experiența proprie. Totuși, cred că n-ar trebui să dai sfaturi fără să ți se ceară. Asta mi se pare foarte important. Nu trebuie să nu ne impunem în niciun fel în educația altor copii și să intrăm cu bocancii în familiile altor persoane”, a spus Emily, pentru Unica.ro.