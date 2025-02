Emily Burghelea s-a despărţit de soţul ei înainte de nuntă şi au stat separaţi câteva luni: „A venit cineva să îl ia și am văzut o tipă brunetă. Mie nu mi-a făcut nimeni așa ceva” / EXCLUSIV

Emily Burghelea a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viaţa ei amoroasă, inclusiv despre despărţirea care i-a marcat povestea de dragoste cu actualul soţ. Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea TV a vorbit sincer despre momentele grele prin care a trecut, despre suferința intensă și despre cum a luptat să îl recâştige pe tatăl celor doi copii ai săi.

Cum şi-a cunoscut Emily Burghelea soţul

Emily Burghelea ne-a povestit, în exclusivitate, cum şi-a cunoscut soţul. Potrivit declaraţiilor sale, în cadrul emisiunii Fresh by Unica, totul a plecat de la o întâmplare, însă relația lor nu a fost lipsită de obstacole.

„Am ieșit la o masă, el trebuia să vină să lase ceva. A rămas. Ne-am cunoscut, am început o relație, ne-am despărțit. Nepotrivire de caracter la început. Nu eram pregătiți, însă ne-am despărțit. Eu am suferit extraordinar de tare și el a suferit extraordinar de tare. Am avut o perioadă în care nu am vorbit, dar în care ne-am gândit unul la celălalt, iar în momentul în care ne-am reîntâlnit, amândoi am fost pregătiți să întemeiem familia frumoasă pe care o avem astăzi”, ne-a povestit Emily Burghelea.

Pentru vedetă, această perioadă de separare a fost una extrem de dificilă, iar în final a realizat cât de important este să lupți pentru ceea ce îți dorești.

„Dacă eu nu luptam pentru treaba asta, dacă rămâneam așa supărată sau dacă aveam un ego mai puternic și dacă nu voiam să trec peste și să lupt pentru dragostea noastră, poate că nu am fi fost azi împreună. Pentru că eu i-am scris lui”, ne-a mai spus vedeta.

De ce s-a despărţit Emily Burghelea de soţul ei

Emily a explicat și ce a dus la ruptura lor temporară. Totul a pornit de la un eveniment la care urma să participe alături de partenerul ei, dar pe care l-a anulat în ultimul moment din cauza unui proiect important.

„Trebuia să merg undeva cu el, apoi i-am spus că merg, o să merg, o să merg, o să merg. El a făcut rost de niște bilete la o conferință foarte importantă organizată de Google. S-a chinuit foarte mult să facă rost de biletele alea și să vin și eu acolo cu el, că i-am zis că vreau și eu, vreau și eu. Și apoi am spus: ‘Știi, uite, intervine emisiunea asta și mi-au spus că trebuie neapărat să fiu acolo. Este foarte important pentru mine. Nu am cum să mai plec”, a spus Emily Burghelea.

Decizia lui Emily de a renunța la această călătorie a dus la o reacție neașteptată din partea partenerului său.

„Atunci s-a supărat foarte tare și nu mi-a mai răspuns la telefon. L-am sunat de 200 de ori. Apoi, când s-a întors în țară, m-am dus la aeroport să-l aștept. Am întârziat avionul vreo două ore și jumătate. Nu aveam carnet și nu aveam nici mașină atunci. Am stat pe acolo, în frig. Eram: ‘Doamne, să iasă odată”, ne-a mai dezvăluit vedeta.

„Am văzut o tipă brunetă”

Ajunsă la aeroport, Emily a fost martoră la un moment care a făcut-o să sufere și mai mult.

„A venit cineva să-l ia, iar la mașină era și soția șoferului lui și eu am crezut că este vreo iubită de-a lui. Am văzut o tipă așa brunetă, vai de mine, deci am fost în depresie două luni”, ne-a povestit Emily.

Vedeta a încercat în repetate rânduri să își contacteze fostul iubit, însă fără succes. Şi abia după o perioadă de timp a aflat Emily care era adevărul, de fapt.

„L-am sunat de 100 de ori, dar mie nu a vrut să îmi răspundă, mai ales că mie nu mi-a făcut așa ceva vreodată. Am aflat ulterior după foarte mult timp că bruneta era iubita șoferului. Eu am avut impresia că nu m-am dus eu și s-a dus cu altcineva. El s-a dus cu altcineva”, ne-a mai spus vedeta.

Cum au ajuns din nou împreună

Deși durerea a fost mare, Emily Burghelea a decis să își urmeze instinctul și să îi scrie din nou celui pe care îl considera sufletul ei pereche.

„Dar cu toate astea, peste o perioadă de timp, i-am scris. E foarte important să lupți pentru ce-ți dorești. Și să mergi tot timpul pe instinct. Dacă instinctul îți spune să faci anumite lucruri, e foarte bine să asculți instinctul. Pentru că instinctul este Dumnezeu care vorbește prin tine”, a mărturisit aceasta.

Astăzi, cei doi formează o familie fericită, alături de doi copilaşi minunaţi, și trăiesc o iubire care a trecut testul timpului și al încercărilor.

Emily Burghelea ne-a oferit detalii exclusive din viaţa ei personală, dar şi profesională, în cadrul emisiunii Fresh by Unica. De la cum se simte în prezent după accidentul care îi putea fi fatal, viaţa ei amoroasă, până la relaţia cu Mirela Vaida după „Acces Direct”. Emisiunea poate fi vizionată exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube și pe pagina noastră de Facebook.

