Emily Burghelea, despre participarea la „Bravo, ai Stil!” și relația cu Iuliana Doroftei: „Mi-a fost foarte greu acolo. Am făcut efectiv armata” / EXCLUSIV

Emily Burghelea, una dintre cele mai memorabile concurente ale emisiunii „Bravo, ai Stil!”, a vorbit deschis despre experiențele sale din competiție și despre relația complicată cu Iuliana Doroftei. Invitată la emisiunea Fresh by Unica, Emily a rememorat momentele grele, dar și lecțiile valoroase pe care le-a învățat în această etapă definitorie din cariera sa.

Emily Burghelea, despre participarea la „Bravo, ai Stil!”

Emily Burghelea a intrat în competiția „Bravo, ai Stil!” la doar 19 ani, motivată de visul de a lucra în televiziune.

„Am văzut o reclamă la televizor, care spunea: ‘Dacă vrei să fii următoarea concurentă la Bravo, ai Stil!, vino la casting.’ Mi-am zis: wow, ce tare! De mică mi-am dorit să lucrez în televiziune, să fac parte din această lume fascinantă, pentru că sunt pasionată de comunicare”, ne-a spus Emily la Fresh by Unica.

Drumul nu a fost ușor, mai ales că Emily era o tânără necunoscută în București, fără resurse financiare impresionante, după cum ne-a povestit.

„Mi-a fost foarte greu acolo, extraordinar de greu. Am făcut efectiv armata. Aveam doar 18 ani, nu cunoșteam pe nimeni în București și trebuia să fac totul din nimic. Dumnezeu a fost cu mine și m-a ajutat să trec prin niște lucruri incredibile”, a mai declarat Emily, în exclusivitate.

Participarea la „Bravo, ai Stil!” a început cu un casting uriaș, care a atras zeci de mii de fete.

„Era nebunia cu Bravo, ai Stil! în perioada respectivă. Era ‘the dream’. Faptul că am ajuns acolo și am avut ocazia să particip este ceva pentru care sunt recunoscătoare. A fost o rampă de lansare extraordinară”, ne-a spus Emily Burghelea.

Totuși, pe lângă frumusețea competiției, presiunea era imensă, potrivit declaraţiilor făcute de Emily Burghelea la Fresh by Unica.

„A fost foarte greu, dar și foarte frumos. Au fost multe provocări, dar toate m-au întărit. Experiența aceasta m-a format ca persoană și m-a pregătit pentru ce a urmat”, a adăugat Emily.

Care este relația cu Iuliana Doroftei din prezent

Un subiect care continuă să stârnească interes este relația dintre Emily Burghelea și Iuliana Doroftei, fostele prietene care au participat împreună la „Bravo, ai Stil!”. Deși au intrat în competiție ca fiind apropiate, timpul și presiunea competiției le-au separat. Chiar şi aşa, prezentatoarea TV a menţionat că relația cu fostele concurente și cu jurații a fost una foarte bună.

„Nu am timp să păstrez legătura nici măcar cu mama, cu doi copii mici, un cățel și o viață foarte, foarte activă. Este foarte greu să păstrez legătura, însă sigur amtrecut prin niște lucruri foarte interesante împreună. Cu fostele concurente mă înțeleg foarte bine și cu jurații mă înțeleg foarte bine. Totul este perfect și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat acolo pentru că a fost ceva care m-a întărit. A fost foarte greu, dar și foarte frumos. A fost cumva rampa mea de lansare și sunt recunoscătoare pentru ea”, a mai spus Emily.

Emily Burghelea a ţinut să menţioneze că participarea la „Bravo, ai Stil!” nu a fost doar despre competiție, ci și despre lecții importante care au contribuit la formarea ei ca persoană și profesionistă.

„Tot ce am trăit acolo m-a întărit. A fost foarte greu, dar și foarte frumos. Este o experiență care m-a învățat să am răbdare, să lucrez sub presiune și să cred în mine”, a spus Emily.

De asemenea, Emily a povestit că iubirea pentru oameni și pasiunea pentru comunicare au fost factorii care au ajutat-o să se integreze rapid în lumea televiziunii.

„Îmi place să leg conexiuni, să comunic. Sunt foarte caldă și foarte deschisă, iar aceste trăsături m-au ajutat enorm”, a mai spus aceasta.

După încheierea competiției, Emily a rămas în televiziune, consolidându-și cariera prin diverse proiecte.

„După ce am terminat cu Bravo, ai Stil!, am rămas în televiziune cumva. Am fost la un alt casting, pe care l-am luat, și am fost angajată la Antena pentru o perioadă destul de lungă de timp”, a povestit ea.

