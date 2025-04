Andreea Raicu, imagini rare alături de fiica „de suflet”. Măriuca are și ea o fată. „Au fost momente atât de frumoase!”

Andreea Raicu a avut, de Paște, o revedere emoționantă cu Măriuca, tânăra pe care a luat-o sub aripa sa acum 20 de ani. Măriuca, care avea doar 6 ani când a fost „adoptată” de suflet de vedetă, este acum o femeie în toată firea, în vârstă de 26 de ani, și a devenit mamă.

Andreea Raicu, imagini rare alături de fiica adoptivă

Pe conturile de socializare, Andreea Raicu a împărtășit cu urmăritorii săi cum a sărbătorit Paștele. Alături de ea au fost mama sa și Mărioara, tânăra pe care a luat-o sub aripa sa acum 20 de ani. Mărioara, acum în vârstă de 26 de ani, continuă să fie parte din viața vedetei.

În a doua zi de Paște, fosta prezentatoare de la Prima TV a transmis un mesaj emoționant, reflectând asupra valorilor esențiale din viața sa și asupra momentelor speciale petrecute alături de cei dragi. Andreea Raicu a vizitat biserica unde a avut loc o reîntâlnire emoționantă cu preotul care a pus bazele centrului în care a copilărit Măriuca. Momentul a fost încărcat de emoție, iar vedeta a împărtășit această experiență cu urmăritorii săi, postând o fotografie care surprinde legătura specială dintre ei.

„Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea.



Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste. Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla. Pentru voi, ce e cu adevărat important în aceste zile?”, a transmis ea în mediul online.

Andreea Raicu a întâlnit-o pe Măriuca pe când tânăra avea doar 6 ani

Andreea Raicu a împărtășit povestea emoționantă a întâlnirii cu Măriuca, care avea doar 6 ani la acea vreme. În preajma Crăciunului, vedeta a vizitat un centru destinat copiilor din familii defavorizate, unde a oferit daruri și a petrecut câteva ore alături de cei mici.

Măriuca, impresionată atunci de prezența Andreei, nu s-a desprins de ea pe tot parcursul vizitei. La plecare, micuța a întrebat-o cu speranță dacă ar putea să o ia acasă pentru sărbători. Cu acordul preotului care conducea centrul, Andreea a luat-o pe Măriuca acasă, unde au petrecut împreună două săptămâni de neuitat. Această experiență a marcat începutul unei legături speciale între cele două.

Măriuca a părăsit Bucureștiul împreună cu mama sa pe când avea 16 ani și a devenit și ea mamă la o vârstă fragedă, asumându-și cu curaj acest nou rol.

Ea s-a mutat de câțiva ani într-un oraș mai aproape de Andreea Raicu, ceea ce le-a permis să se vadă frecvent. Deși nu a fost adoptată oficial, Andreea consideră că Măriuca este parte integrantă a familiei sale, iar relația lor continuă să fie una specială și plină de afecțiune.

“Mama ei ne-a părăsit, iar Maria a devenit mamă la o vârstă mult prea fragedă. Dar asta nu a împiedicat-o să crească la fel de frumos și să își crească singură copilul minunat. S-a mutat într-un oraș mai aproape de mine și astfel am putut să ne vedem mai des.

Săptămâna trecută, a venit în București cu fetița ei, Daria, care acum are aceeași vârstă pe care o avea Maria când ne-am întâlnit prima oară. Maria e parte din familia mea, iar eu parte din a ei” – spunea ea, tot în mediul online, acum ceva timp.

Foto – Facebook / Instagram

