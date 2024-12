Andreea Raicu, gânduri la zece ani de la retragerea din televiziune. Cum arăta când s-a lansat pe micul ecran. Avea 19 ani: „Ce păr scurt”

Andreea Raicu a rememorat cele două decenii de carieră TV, la zece ani de când s-a retras de pe micul ecran. Antreprenoarea în vârstă de 47 de ani a mărturisit că perioada în care a lucrat în televiziune i se pare „desprinsă dintr-o altă viață, una extrem de îndepărtată”. Citește în continuare pentru a afla cum a ajuns fosta prezentatoare de la „Megastar” în televiziune, dar și cum arăta când a debutat pe sticlă, la vârsta de doar 19 ani.

Cum arăta Andreea Raicu la lansarea pe micul ecran

Andreea Raicu a debutat pe micul ecran în anul 1996, la Pro TV, unde a prezentat emisiunea matinală „Ora 7, bună dimineață”, alături de Andi Moisescu. Înainte de a lua castingul pentru matinal, Andreea era model pentru creatoarea de modă Janine Ștefan, fosta soție a lui Adrian Sârbu, patronul Pro TV de la acea vreme.

„Și acum simt emoțiile pe care le aveam când am pășit pentru prima dată în platoul emisiunii. Stăteam în fața camerei, încercăm să vorbesc, dar mi se părea că mă bâlbâi, că habar nu am ce să fac exact, și abia așteptam să se termine totul. Îmi amintesc clar că am plecat rușinată, convinsă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a povestit Andreea Raicu pe Instagram.

Două zile mai târziu a aflat că a luat castingul și că va fi noua colegă a lui Andi Moisescu. „Nu mi-a venit să cred! Și așa a început totul”, a mai scris.

Au urmat trei ani petrecuți în Pro TV, ca gazdă a mai multor show-uri din grilă, pentru ca, ulterior, să i se ofere oportunitatea de a lucra la Prima TV, unde a prezentat „unele dintre cele mai importante formate din televiziunea românească”, în decursul a 16 ani. Printre emisiunile găzduite de prezentatoare s-au numărat „Big Brother”, „Megastar” și „Miss fata de la țară”.

Ce spune Andreea Raicu despre acea perioadă din viața ei

„A fost o perioadă incredibilă! Am învățat enorm. Am trăit toate emoțiile posibile și imposibile. De la fericire la frică, de la surpriză la groază… Am râs și am plâns. Am evoluat și am crescut împreună cu niște oameni minunați, care m-au format și de la care am primit atât de mult. Mi-e greu să rezum în câteva cuvinte ce au însemnat acești 20 de ani din televiziune.

Ceea ce știu este că sunt profund recunoscătoare pentru fiecare emoție. Pentru fiecare om întâlnit. Pentru fiecare emisiune și pentru fiecare moment, indiferent cum a fost. Fiecare experiență m-a ajutat să cresc și m-a pregătit pentru următoarea etapă din viață mea, o etapă la care nici nu m-aș fi gândit vreodată că va exista”, a mai spus antreprenoarea, în mediul online.

„La final, cred că despre asta este vorba.”

De-a lungul acestor ani, Andreea Raicu a mărturisit că a învățat enorm de multe lucruri. A văzut ce înseamnă să faci ceea ce iubești, ce înseamnă munca de echipă, ce înseamnă să fii prezent și flexibil, ce înseamnă să-ți gestionezi emoțiile și să-ți învingi fricile. Așa a dobândit lejeritatea de a comunica oricând, cu oricine, pe orice subiect, și curajul de a accepta viața cu toate momentele ei frumoase și mai puțin frumoase.

„Am încheiat acest capitol cu recunoștință și cu inima plină. Televiziunea mi-a oferit enorm, dar am simțit că a venit momentul să o iau pe un alt drum. Un drum pe care continui să cresc, să învăț și, mai ales, să ofer. Pentru că, la final, cred că despre asta este vorba: despre ce lași în urmă și despre cât bine poți să faci în jurul tău. P.S. Din păcate, nu am foarte multe poze din perioada respectivă… s-au rătăcit, am rămas cu amintirile în suflet, ceea ce pentru mine este cel mai important”, a încheiat Andreea Raicu.

Reacțiile din comentarii

Printre fotografiile publicate de Andreea pe Instagram se regăsesc imagini cu Andreea Marin, Virgil Ianțu și Ștefan Bănică Junior, precum și cu o mulțime de foști concurenți de la emisiunea-concurs „Megastar”.

„Ești minunată și acum, ca și atunci!”, a comentat Andreea Marin în dreptul postării.

„Ce nostalgii trezești, dragă Andreea! Te îmbrățișez!”, a scris și actrița și prezentatoarea TV Corina Dănilă.

„Uau, ce păr scurt aveai! Îți stătea super!”, a fost mesajul publicat de Carmen Negoiță.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

