Ce declaraţii a făcut Livia Eftimie după despărţirea de Spike: „Cei din anturajul nostru știu acest lucru”. Cum l-a lăsat fără 100.000 de euro

Livia Eftimie a rupt tăcerea după despărţirea de Spike, artistul cu care a format un cuplu controversat în showbizul românesc. La doar câteva luni după despărţirea de Cătălin Bordea, bruneta a intrat într-o relaţie cu cel mai bun prieten al acestuia, ceea ce a generat valuri de reacţii. Acum, povestea de iubire cu Spike a ajuns la final, iar Livia a făcut primele declaraţii pe această temă.

Ce declaraţii a făcut Livia Eftimie după despărţirea de Spike

Motivul despărţirii de Spike: lipsa de implicare. Potrivit surselor cancan.ro, decizia de a se despărţi de Spike a venit chiar din partea Liviei. Se pare că aceleași motive care au dus la destrămarea mariajului cu Bordea – lipsa de implicare din partea partenerului – s-au regăsit și în relaţia cu Spike.

„La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importante decât ceea ce aș fi putut eu să am. Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc”, spunea Livia Eftimie despre divorţul de Călin Bordea la momentul acela, potrivit libertatea.ro.

Deși rapperul ar fi încercat să repare lucrurile, Livia Eftimie a rămas fermă pe poziții, conștientă de greșelile trecutului și hotărâtă să nu le mai repete.

Unul dintre cele mai comentate subiecte din trecutul Liviei a fost episodul cu mașina primită în timpul căsniciei cu Cătălin Bordea. Actorul i-o lăsase cu generozitate, continuând să-i plătească ratele. După ce a aflat de infidelitate, comediantul a cerut mașina înapoi.

„I-o lăsasem ei și o plăteam eu (..) Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi”, a declarat Cătălin Bordea la momentul respectiv.

Acum, lucrurile sunt diferite. Mercedesul-Benz AMG de lux, estimat la aproximativ 100.000 de euro, i-a rămas Liviei în urma despărţirii de Spike. Diferența? Mașina este înregistrată pe numele ei, după cum confirmă chiar bruneta.

„E mașina mea. Cel puțin cei din anturajul nostru știu acest lucru”, a spus Livia Eftimie pentru cancan.ro.

O declarație scurtă, dar cu greutate Livia continuă să adopte o poziție rezervată în fața presei, refuzând să ofere detalii despre relațiile sale.

„Nu comentez nimic despre relațiile mele, ca de obicei. Eu nu sunt interesantă deloc, meseria mea și persoana mea nu implică vizibilitate”, a mai spus fosta soţie a lui Cătălin Bordea.

Cu toate acestea, atitudinea ei vorbește de la sine. De data aceasta, bruneta nu doar că s-a asigurat că nu mai pierde nimic material după o despărțire, dar pare să fi câștigat și independența emoțională.

O relație născută în scandal, terminată discret

Relația dintre Livia Eftimie și Spike a debutat în mijlocul unuia dintre cele mai mediatizate scandaluri amoroase din showbizul românesc. Spike, cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea și cavaler de onoare la nunta acestuia, a fost implicat în presupusa relație cu Livia în timp ce ea era încă căsătorită.

După divorț, cei doi și-au asumat relația, în ciuda reacțiilor negative. Totuși, povestea s-a încheiat discret, fără reproșuri publice sau declarații incendiare, semn că Livia și-a schimbat strategia de viață.

