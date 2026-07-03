Livia Eftimie, prima reacție după interviul lui Spike despre ea și Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Livia Eftimie le-a răspuns ferm jurnaliștilor care au sunat-o pentru o reacție după interviul lui Spike din podcastul lui Mihai Morar. Artistul a spus că relația dintre el și Livia, care s-a încheiat între timp, a început după ce ea s-a despărțit de soțul ei, comediantul Cătălin Bordea, prietenul lui.

Livia Bordea, prima reacție după interviul lui Spike despre ea și Cătălin Bordea

Livia Eftimie a ajuns în atenția publicului prin prisma relației cu Cătălin Bordea, care s-a încheiat printr-un divorț scandalos în 2023, ea fiind acuzată că l-a înșelat cu prietenul lui, Spike. La trei ani de la aceste întâmplări, Spike a oferit primul interviu cu versiunea sa, în podcastul lui Mihai Morar. Contactată de jurnaliști, Livia a oferit o reacție discretă la declarațiile făcute de Spike despre căsnicia ei cu Cătălin Bordea.

Interviul artistului a adus în prim-plan detalii necunoscute despre relațiile complexe dintre cei trei. Spynews au reușit să obțină un punct de vedere de la Livia, care a ales să păstreze distanța față de subiect: „Nu vreau să comentez. E viața mea, am trăit-o. Știu de ce m-ai sunat, dar nu vreau să ofer detalii. E viața mea personală“.

Ce a declarat Spike despre Livia Eftimie și Cătălin Bordea

Livia Eftimie și Cătălin Bordea au avut o căsnicie de peste un deceniu, însă problemele din relație au dus la separarea lor. La momentul despărțirii, speculațiile despre o relație extraconjugală între Livia și Spike, prietenul lui Cătălin, au ținut primele pagini ale tabloidelor. Deși criticată de public, Livia și Spike au continuat să își trăiască povestea de dragoste pentru o perioadă.

La podcastul lui Mihai Morar, Spike a făcut dezvăluiri care au conturat o imagine diferită a situației. Acesta a subliniat că mariajul dintre Livia și Cătălin avea probleme grave de mult timp, iar relația lor s-a încheiat înainte ca el să intre în viața Liviei. „Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia”, a explicat artistul.

„Livia a intrat în depresie cronică”

Mai mult, Spike a adus în discuție o latură sensibilă a trecutului Liviei, dezvăluind că aceasta s-a confruntat cu depresie cronică în timpul căsniciei. „Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a adăugat artistul.

Citește și: Spike rupe tăcerea despre relația cu Livia și implicația lui în divorțul lui Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”

De ce au divorțat Livia Eftimie și Cătălin Bordea

Cătălin Bordea și Livia Eftimie au format un cuplu timp de aproximativ 11 ani. Fosta pereche a divorțat la notar pe 13 iulie 2023. Cu toate acestea, problemele din căsnicia lor începuseră cu mult timp înainte, susține Livia, care se simțea neînțeleasă și nefericită alături de comediant. La aproximativ un an de la divorț, Livia a decis să împărtășească versiunea ei despre separare.

Cu toate că a sperat că lumea va empatiza cu ea, Livia a generat un val nou de reacții negative. Dezvăluirile sale au fost aspru criticate de prietenii fostului ei soț, printre care Nelu Cortea, Radu Bucălae și Ioana State.

Singura care i-a luat apărarea Liviei până acum a fost nașa de cununie a fostei familii Bordea, Alexandra. În rest, toți ceilalți prieteni ai fostei perechi au avut numai reproșuri la adresa ei. Ulterior, la solicitarea jurnaliștilor, Cătălin Bordea a reacționat concis la tot ce s-a scris despre fosta lui soție.

„Nu prea urmăresc subiectul, pentru că am foarte multă treabă. Am niște prieteni foarte buni, care au fost prietenii noștri. Dacă au spus ceva, înseamnă că au fost «lezați» de ceva anume”, a declarat Cătălin Bordea, pentru Spynews.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News