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Gabriela Cristea i-a transmis un mesaj emoționant lui Cătălin Măruță, după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele”, la Antena 1. Vestea vine la mai puțin de un an după ce emisiunea prezentatorului de la Pro TV a fost scoasă de pe post după 18 ani de emisie.

Mesajul pe care Gabriela Cristea i l-a transmis lui Cătălin Măruță după ce s-a aflat că va prezenta emisiunea „Furnicuțele”

Gabriela Cristea se bucură sincer pentru prietenul Cătălin Măruță care se întoarce pe micile ecrane după o pauză de aproximativ jumătate de an. Măruță va găzdui emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1, după 18 ani petrecuți la Pro TV. La rândul ei, Gabriela s-a retras în ianuarie 2025 de pe micile ecrane, după 31 de ani de televiziune.

„Este mereu o bucurie să vedem oameni pasionați întorcându-se la ceea ce iubesc”, a comentat Gabriela Cristea în dreptul primei postări făcute de Cătălin Măruță pe rețelele sociale, după ce s-a aflat că va prezenta sezonul 2 „Furnicuțele”.

„Mi-a fost dor de televiziune”

Măruță a preluat proiectul de la Denise Rifai, care a anunțat că va rămâne la Antena 1, unde lucrează la un alt proiect.

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După o pauză de șase luni, timp în care a prioritizat familia și proiectele personale, Cătălin Măruță își reia activitatea în televiziune, pregătit pentru un nou început. „Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi”, a declarat el, într-o postare în mediul online.

Mesajul primit de Măruță de la fiica lui, Eva

Proiectul „Furnicuțele” promite divertisment de calitate și un format flexibil, care îi va permite prezentatorului să se bucure de timpul petrecut alături de familie, de artista Andra și de copiii lor, David și Eva.

După ce s-a anunțat oficial că va reveni pe sticlă, Măruță a fost emoționat de un mesaj înduioșător de la fiica lui, Eva. „Te iubesc, tata, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu!”, a scris micuța pe Instagram.

Foto: Captură YouTube

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