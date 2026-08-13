Sebastian Stan a împlinit 44 de ani. Ce spune actorul despre începuturile sale în America: „mi-a fost rușine să spun că sunt român”

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Actorul Sebastian Stan își serbează astăzi, 13 august, ziua de naștere. El s-a născut la Constanța, pe 13 august 1982, iar astăzi împlinește 44 de ani. Artistul și-a adus aminte despre momentul în care și-a început cariera în America și cum s-a adaptat unei lumi complet noi.

Sebastian Stan, amintiri despre începuturile sale în SUA

Unul dintre cele mai cunoscute nume din cinematografie americană, Sebastian Stan, a reușit să aibă un parcurs surprinzător. El a devenit primul român care a câștigat un Glob de Aur pentru actorie, iar ulterior a obținut și o nominalizare la Oscar pentru interpretarea din „The Apprentice”.

Sebastian Stan s-a născut la Constanța, pe 13 august 1982. Părinții actorului au divorțat când acesta era foarte mic, iar mama sa, profesoară de pian, a avut un rol important în schimbarea cursului vieții sale. După Revoluția din 1989, ea a decis să plece din România împreună cu fiul ei. Cei doi s-au stabilit mai întâi la Viena, unde au locuit timp de aproximativ trei ani.

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Cei doi s-au mutat apoi în SUA, iar familia lui s-a stabilit la New York. Pentru Sebastian, să își lase în urmă locul nașterii și prietenii a fost extrem de greu.

„Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus că plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.”

El a dat peste tot felul de provocări, inclusiv a avut nesiguranțe legate de accentul său și de locul din care provine.

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„Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român.”

Lucrurile s-au schimbat, iar acum actorul spune cu mândrie că este român. Cu toate că a părăsit țara când era copil, vorbește în continuare limba la perfecție și își aduce aminte cu drag despre copilăria petrecută pe meleagurile românești.

A luat Globul de Aur

Rolul lui Edward din „A Different Man” i-a adus lui Sebastian Stan Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical. Premiul a avut o importanță deosebită și pentru România, actorul devenind primul român care a câștigat un Glob de Aur pentru interpretare.

„România, te iubesc! Acest premiu este pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul.”

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