Alexandra Stan, primele declarații după ce a născut: „O operație de cezariană cu complicații și 24h la terapie intensivă”

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Alexandra Stan a făcut primele declarații despre nașterea fiicei sale, Eva. Artista a dezvăluit că a avut complicații și a petrecut 24 de ore la terapie intensivă după operația de cezariană.

Alexandra Stan, primele declarații după ce a născut

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima oară pe 10 august 2026. Nașterea fiicei sale, Eva, a fost un moment de bucurie, dar și o provocare medicală, marcată de complicații care au necesitat intervenție chirurgicală și supraveghere atentă. Artista a născut prin operație de cezariană, la recomandarea medicilor.

„Ia uite, Sorana! A venit Oana și după o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, a scris artista la Instagram Story, pe o fotografie cu colostrul ei. Colostrul este primul lapte produs după naștere. Acesta ajută la întărirea imunității, protejează stomacul și intestinele și sprijină creșterea.

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„Am trecut printr-o operație grea dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei mele și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici”

Alexandra nu a fost singură în această încercare. Sprijinul medicilor, al echipei de specialiști și al familiei a fost esențial în depășirea momentelor critice. Vedeta a subliniat importanța implicării tuturor celor din jurul său și nu a ezitat să-și exprime recunoștința printr-un mesaj emoționant.

„Salutare, tuturor! Vă mulțumesc pentru că ne respectați intimitatea în aceste momente! Am trecut printr-o operație grea, dar cu ajutorul medicilor mei, al familiei mele și cu voia lui Dumnezeu, suntem cu toții aici. Sănătoși și pregătiți pentru această nouă provocare! Abia aștept să vă povestesc mai multe despre asta curând! Tot ce știu este că nu aș fi putut reuși fără tine! Ștefan, sunt recunoscătoare!”, a scris Alexandra Stan în mediul online.

Foto: Instagram

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