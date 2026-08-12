Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, Eva. „Totul”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alexandra Stan a împărtășit în mediul online prima fotografie cu fiica ei, Eva, născută pe 10 august 2026.

Alexandra Stan a făcut publică prima imagine cu fiica ei, Eva

Alexandra Stan a intrat într-un nou capitol al vieții: cel al maternității. Artista a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu câteva zile și, cu această ocazie specială, a împărtășit o imagine emoționantă cu fiica sa, Eva, alături de iubitul ei, Ștefan Oprea. Fotografia, care îi surprinde pe Ștefan și Eva într-un moment tandru, a fost însoțită de mesajul „Totul”, subliniind cât de mult contează acest nou început pentru artistă.

În martie 2026, Alexandra Stan anunța cu bucurie că este însărcinată pentru prima dată. Povestea ei de dragoste cu Ștefan Oprea, toboșarul trupei sale, a evoluat frumos, iar venirea pe lume a micuței Eva este, fără îndoială, o etapă importantă. Artista a declarat că trăiește cele mai frumoase emoții.

„Realizez că viața mea se va schimba complet. Sper din tot sufletul să fiu o mamă bună, iar ceea ce știu sigur este că îmi voi da toată dragostea, răbdarea și implicarea pentru copilul meu”, a mărturisit Alexandra înainte să nască, pentru Spynews.ro.

Citește și: Alexandra Stan, nevoită să nască prin cezariană. Artista a fost diagnosticată cu o afecțiune rară

Mama și sora, sprijin de nădejde pentru artistă

În drumul său spre maternitate, Alexandra Stan a beneficiat de ajutorul neprețuit al familiei. Mama ei a fost alături de cântăreață, oferindu-i sfaturi și sprijin practic – inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. De asemenea, sora ei, care are o fetiță de doi ani și jumătate, a fost o sursă valoroasă de informații. „M-am sfătuit foarte mult și cu ea pe tot parcursul sarcinii”, a explicat artista.

„La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deși nu mă văd genul de mamă cu bonă internă. Nu știu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez așteptări prea mari”, a dezvăluit Alexandra, pentru Click!.

Ce fel de mamă își dorește Alexandra Stan să fie

Pentru Alexandra, maternitatea este o experiență plină de bucurie, dar și de provocări. Artista recunoaște că își imaginează frecvent cum vor arăta primele luni alături de Eva.

„Cum o să fie atunci când se va trezi și va plânge în miezul nopții, cum voi merge până la cameră sau până la baie cu ea în brațe și cum, ușor-ușor, vom învăța împreună noul nostru ritm”, mărturisește cântăreața. Această perioadă este, pentru artistă, una de descoperire și transformare. Alexandra este hotărâtă să își ofere întreaga dedicare acestui rol.

Citește și: Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Ce spune Alexandra Stan despre nunta cu Ștefan Oprea

Deși Alexandra Stan și Ștefan Oprea formează deja o familie, cei doi nu plănuiesc să se căsătorească în viitorul apropiat. Artista a explicat pentru Spynews.ro că focusul lor principal este sănătatea și echilibrul familiei, dar mai presus de toate, micuța Eva.

„Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, a subliniat Alexandra.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News