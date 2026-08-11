Brad Pitt, dezvăluiri cutremurătoare. Celebrul actor a avut gânduri suicidare și a avut probleme de alcoolul din cauza unor „probleme familiale”: „Durerea era atât de copleșitoare”

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Brad Pitt (62 ani) a vorbit despre cea mai întunecată perioadă a vieții sale, marcată de probleme familiale. Starul de la Hollywood a mărturisit că acestea l-au adus în pragul gândurilor suicidare și i-au afectat abstinența de la alcool.

Brad Pitt a mărturisit că a avut gânduri suicidare

Brad Pitt, una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, a făcut recent o serie de mărturisiri emoționante despre cele mai întunecate momente din viața sa. Într-un interviu pentru revista Esquire, actorul a vorbit despre lupta cu gândurile negre și despre decizia de a renunța la abstinența de șapte ani.

„Pur și simplu mă gândeam… nu puteam… nu vedeam nicio ieșire. Durerea era atât de copleșitoare încât… N-aveam de gând să trec la fapte, dar simțeam… simțeam oțelul rece al glonțului în capul meu și era ca o ușurare”, a mărturisit actorul, acum în vârstă de 62 de ani, cu o sinceritate dezarmantă.

Brad Pitt a explicat că acele momente grele au fost cauzate de „probleme familiale”, fără a oferi însă mai multe detalii despre natura acestora.

Câștigător al două premii Oscar, Pitt a abordat și subiectul sensibil al sinuciderii, explicând cum a ajuns să înțeleagă „căutarea alinării în fața suferinței”.

„Mi-am spus: «A, bine, acum înțeleg… înțeleg sinuciderea, în sensul că este pur și simplu o ușurare». Dar cred, de asemenea, că avem un instinct de supraviețuire incredibil. Și, în cazul meu, el s-a declanșat imediat”, a declarat actorul pentru publicația menționată.

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Actorul, despre dependența de alcool

În interviu, Brad Pitt a recunoscut că a recidivat după șapte ani de abstinență de la alcool, însă într-un mod mai moderat.

„Am fost abstinent timp de șapte ani. Apoi am recidivat. (…) Într-un mod mai moderat. Am devenit prea încrezător de câteva ori, dar am realizat: «Da, nu-mi face bine. Nu în cantități mari»”, a spus actorul.

Privind retrospectiv, Brad Pitt își exprimă dorința de a fi făcut mai multe lucruri la vârsta de 50 de ani.

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„Doamne, de-aș putea să mă întorc la 50 de ani… Aș face mai multe lucruri. La 50 de ani e… Uite ce e, orice ai în minte, du-te și fă-o. Du-te și fă-o chiar acum”, a spus el cu un ton hotărât.

Divorțul său de Angelina Jolie, finalizat în 2024, a fost un alt capitol dificil din viața sa. Cei doi au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne. De-a lungul anilor, mai mulți dintre copii au înaintat cereri oficiale pentru a renunța la numele Pitt. Luna trecută, Zahara și Maddox s-au alăturat acestui demers inițiat anterior și de Shiloh.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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