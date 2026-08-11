Cabral Ibacka, mesaj cu direcție spre Andreea. Ce gest a făcut prezentatorul Tv

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Au trecut trei luni de când Cabral și Andreea Ibacka au anunțat oficial că sunt divorțați. Acum, cei doi au apărut pentru prima oară împreună la un eveniment, deși au venit separat și nu s-au întâlnit. Iată ce gest a făcut prezentatorul Tv.

Cabral, mesaj ofensator cu direcție spre fosta soție?

Cabral Ibacka s-a aflat la UNTOLD, la fel ca și fosta lui soție. Prezentatorul Tv și-a pus în practică una dintre pasiunile sale: DJ-ingul, pe o scenă de la UNTOLD.

Aflat la pupitrul de DJ unde și-a pus în practică pasiunea și talentul pentru muzica electronică, Cabral a transmis un mesaj autorionic și cu țintă pentru bărbații care urmează să se căsătorească și a avut o replică despre viața lui de familie.

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În timpul versurilor „Vrem viață ușoară/ Multe probleme, belele pe capu’ nostru, vere/ Crezi că ne place încontinuu să ne lovim de ele?”, Cabral a arătat spre degetul pe care poartă verigheta, făcând o aluzie că de acolo ar veni „problemele și belelele”.

Pe de altă parte, Andreea Ibacka, prezentă și ea la UNTOLD, nu a făcut niciun gest la adresa fostului ei partener.

În schimb, actrița a impresionat prin ținutele sale extrem de sexy.

Ce a făcut Andreea Ibacka la UNTOLD

Andreea Ibacka s-a distrat la Untold și a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din timpul evenimentului. Actrița a schimbat mai multe ținute și a publicat fotografii în care apare zâmbitoare și energică în mijlocul atmosferei de la Cluj.

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Fosta soție a lui Cabral a fost activă pe rețelele de socializare pe durata festivalului și le-a arătat fanilor cum își petrece timpul. Andreea Ibacka a profitat de zilele de festival pentru a se distra și pentru a își etala ținutele care mai de care mai sexy și provocatoare.

Actrița, în vârstă de 40 de ani și Cabral, în vârstă de 48 de ani, au divorțat după 18 ani de căsnicie.

După despărțire, Andreea Ibacka a continuat să fie prezentă în mediul online, în timp ce Cabral a preferat să dispară pentru o vreme de pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, el a vorbit despre despărțire și a recunoscut cât de greu a fost întreg procesul. Pe de altă parte, actrița a spus că nu dorește să facă din viața personală un subiect de discuție în spațiul public și că discreția rămâne singura opțiune.

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