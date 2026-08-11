Anghel Damian, dezvăluiri despre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă. Ce relație are cu cei doi: „A contat enorm” 

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Anghel Damian a vorbit despre relația pe care o are cu Dragoș Bucur și Tudor Chirilă. Regizorul a vorbit despre cum s-a intersectat în plan profesional și personal cu cei doi și a explicat cum a ajuns să fie prieten cu cei doi.

Anghel Damian, prieten bun cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur

Anghel Damian, Tudor Chirilă și Dragoș Bucur au o relație profesională care se întinde pe mai bine de un deceniu. Cei trei actori au colaborat în proiecte de teatru, film și televiziune, iar în cazul lui Damian, legăturile cu cei doi au început încă de la începutul carierei sale.

Anghel Damian și Tudor Chirilă se cunosc de mulți ani, iar relația dintre cei doi s-a construit inițial prin experiențele comune din teatru.

Regizorul a povestit că debutul său în teatru a avut loc alături de Tudor Chirilă, la Teatrul de Comedie. Cei doi au lucrat împreună mai bine de 15 ani.

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Pentru Anghel Damian, relația cu artistul nu s-a rezumat doar la colaborări pe scenă, ci și apropierea de mediul artistic din care provine Tudor Chirilă. Anghel Damian a vorbit și despre Iarina Demian, mama lui Tudor Chirilă, pe care o apreciază atât pentru activitatea profesională, cât și pentru omul pe care l-a cunoscut.

Damian a explicat că întâlnirea cu familia și cu „rădăcinile” lui Tudor Chirilă l-a ajutat să îl înțeleagă mai bine pe acesta și să descopere mai multe despre omul din spatele actorului și muzicianului.

„De Tudor Chirilă mă leagă o veche prietenie. Am debutat în teatru cu el, la Teatrul de Comedie, suntem colegi de peste 15 ani, am jucat într-un spectacol regizat de mama lui Tudor, de doamna Demian, care este un om extraordinar. Am început să-l înțeleg mult mai bine pe Tudor odată ce i-am văzut rădăcinile sau sursa, așa că a fost o comunicare lină între noi.”

Dragoș Bucur, omul care l-a sprijinit pe Anghel Damian la începuturile sale în carieră

Regizorul a mărturisit că Dragoș Bucur a avut un rol mare în începutul său de carieră. Cei doi nu au fost doar colegi de breaslă, ci au avut o relație profesională în perioada care regizorul era la început de drum.

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Înainte ca Damian să devină regizor, Dragoș Bucur avea o agenție care a decis să îl reprezinte pe acesta. Gestul a fost unul important pentru Anghel Damian.

„Și de Dragoș Bucur mă leagă o relație de prietenie, dar și o relație profesională specială. La începuturile mele, Dragoș, pe lângă faptul că era un actor ultracunoscut, avea și o agenție, și m-a luat sub aripa lui. Am fost reprezentat de Dragoș Bucur în primii mei pași în actorie și asta pentru mine mereu a contat enorm”, a declarat Anghel Damian, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

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Cei trei lucrează și acum împreună în cadrul unor proiecte importante. În serialul „Trafic”, realizat de Anghel Damian, Tudor Chirilă îl interpretează pe Laurențiu Crețu, în timp ce Dragoș Bucur îl joacă pe Doru Alexe.

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