Dan Capatos, fotografie rară cu soția și fiul lui. Prezentatorul este în vacanță la Marele Canion

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Dan Capatos și soția lui, Monica, alături de fiul lor, Andrei, se află în vacanță la Grand Canyon Skywalk, celebra pasarelă de sticlă din zona Marelui Canion, Arizona. De această dată, Monica, soția prezentatorului TV, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din escapada familiei, în care apare alături de soțul ei și de fiul lor, Andrei.

Dan Capatos, imagine rară cu familia

Prezentatorul Tv se află într-o vacanță în America, iar soția acestuia a postat o fotografie rară alături de soțul și fiul ei. Cu toate că apare rar în public și este o prezență discretă, Monica a ales să împărtășească cu urmăritorii un moment special din viața ei.

Dan Capatos și Monica sunt împreună de mai bine de 27 de ani și au preferat mereu să își țină viața de familie departe de atenția publicului. De-a lungul anilor, cei doi au fost discreți atunci când a venit vorba despre familia lor, preferând să nu o expună excesiv.

Atunci când nu are proiecte de televiziune, Dan Capatos își petrece timpul alături de soția sa și de fiul lor. De această dată, cei trei au plecat peste Ocean, unde au avut ocazia să petreacă timp împreună și să viziteze zona Marelui Canion.

Cum a început povestea lor de dragoste

Dan Capatos și Monica s-au cunoscut pe vremea când ambii se aflau în alte relații. În vreme ce prezentatorul Tv era pe punctul de a încheia o relație, Monica avea nunta programată peste doar două luni cu un alt bărbat.

Și-au dat seama rapid că s-au îndrăgostit unul de celălalt, iar Monica a făcut pasul de a anula nunta.

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„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat.

Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie”, a spus Dan Capatos.

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Prezentatorul a spus că decizia lor de a forma un cuplu a provocat suferință foștilor parteneri.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui.

Dovadă că din 99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a spus Dan Capatos pentru CanCan.

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