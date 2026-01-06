Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Următorul pas – ceva mai bun!”

Decizia lui Dan Capatos de a părăsi Antena Stars, după mai bine de un deceniu în care a fost una dintre cele mai puternice figuri ale postului, a declanșat un val de schimbări neașteptate. Demisia prezentatorului nu a venit singură: întreaga echipă din spatele emisiunii XtraNightShow a ales să plece odată cu el, marcând sfârșitul unuia dintre cele mai longevive formate tabloide din televiziunea românească.

Un final de etapă pentru XtraNightShow

La finalul anului 2025, vestea demisiei lui Dan Capatos a surprins publicul și colegii de breaslă. În scurt timp, s-a aflat că nu doar el a renunțat la proiect, ci și DJ-ul Silviu Andrei, alături de întreaga echipă de producție.

Producătoarea emisiunii a confirmat că formatul nu va continua fără Dan Capatos. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, aceasta a transmis: „Unele povești se încheie ca să facă loc altora noi. Noi, echipa care a produs XtraNightShow, nu mai continuăm emisiunea. Fiecare dintre noi se pregătește pentru următorul pas – ceva mai bun, mai mare, mai adevărat. Dar un lucru rămâne neschimbat: am fost și vom rămâne cea mai mișto echipă care a fost vreodată pe TV. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Ne revedem curând, în alte povești.”

Dan Capatos, pregătit pentru un nou început

La scurt timp după anunțul plecării din trustul Antena 1, Dan Capatos a dezvăluit că se alătură grupului Arcmedia, în cadrul cancan.ro. Prezentatorul a declarat pentru publicație: „Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte, totul e Cancan.”

Mutarea marchează o schimbare majoră în cariera lui Capatos, care timp de aproape două decenii a dominat audiențele nocturne cu formatul său tabloid. Deși producătorii au încercat în 2024 să readucă în prim-plan vechiul concept Un Show Păcătos, plecarea prezentatorului a pus capăt definitiv proiectului.

O carieră care a lăsat urme în televiziune și presă

Dan Capatos rămâne una dintre cele mai recognoscibile figuri ale televiziunii românești. Înainte de succesul din TV, el a lucrat la revista Playboy, unde a coordonat unele dintre cele mai celebre pictoriale ale anilor 2000. Într-un interviu acordat lui Codin Maticiuc, Capatos a povestit despre negocierile intense pentru pictorialul Andreei Antonescu: „Când Andreea a împlinit 18 ani, eu am fost desemnat să încep negocierile. Ea fugise de acasă… a zis că fără 50.000 nu vrea. Cel mai mult luase, până atunci, 13.000. Notorietatea ei era uriașă și știa pe ce se bazează. Am reușit să cobor la 30.000, recordul.”

Astfel de povești au contribuit la imaginea unui jurnalist și prezentator care a știut mereu să rămână în centrul atenției, fie în televiziune, fie în presa scrisă.

