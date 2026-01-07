Cine este Codruța Sanfira de la Desafio: Aventura. Este măritată cu Valentin Sanfira, este artistă și are o carieră în Drept

Codruța Sanfira, originară din Tătăruși, Iași, are 30 de ani și a decis să participe la Desafio: Aventura pentru a-și testa limitele. Cu o carieră în Drept și dragoste pentru artă, ea aduce competiției autenticitate și curaj.

Cine este Codruța Sanfira de la Desafio: Aventura

Codruța Sanfira, o femeie puternică, talentată și ambițioasă, este printre cele mai fascinante concurente ale show-ului „Desafio: Aventura”. La 30 de ani, ea a intrat în competiție pentru a-și depăși limitele și a demonstra că sensibilitatea și curajul pot fi aliați chiar și în cele mai dificile condiții.

Născută pe 11 noiembrie în comuna Tătăruși, județul Iași, Codruța Sanfira a crescut într-un mediu plin de valori solide. A studiat la Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, iar mai târziu a ales să urmeze Facultatea de Drept la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din București, continuând cu un master în Drept Universitar.

Însă Codruța nu s-a limitat doar la domeniul juridic. Aceasta a fost întotdeauna atrasă de artă și emoție. A lucrat ca manechin pentru o casă de modă renumită și a fost solistă în trupa Codree, trăind din plin bucuria scenei și a conexiunii cu publicul.

Totodată, a avut și o carieră remarcabilă în domeniul instituțional, fiind consilier al vicepreședintelui Curții de Conturi din București.

Povestea de dragoste cu Valentin Sanfira

Dincolo de cariera diversificată, viața personală a Codruței este la fel de captivantă. Este căsătorită cu Valentin Sanfira, un bine-cunoscut interpret de muzică populară. Povestea lor de iubire a început în mod neașteptat, pe platourile unei emisiuni prezentate de Teo Trandafir.

Valentin a recunoscut că a fost cucerit de Codruța chiar de la prima lor întâlnire. Recent, cei doi și-au oficializat relația, iar Codruța mărturisește că sprijinul soțului său este esențial pentru ea.

Decizia de a participa la Desafio: Aventura nu a fost una ușoară, mai ales din cauza distanței față de cei dragi.

„Îmi va fi destul de greu, în ceea ce privește lipsa de comunicare, distanța de cei dragi: Valentin, soțul meu, părinții mei, prietenii…”, a declarat Codruța.

Plină de energie, Codruța adoră adrenalina și provocările. A sărit cu parașuta, cântă, râde și trăiește fiecare moment cu intensitate. În competiție, ea își propune să-și dovedească puterea, să-și folosească strategia și să arate că autenticitatea este un atuu chiar și în cele mai dure condiții.

Sursă foto: Instagram

